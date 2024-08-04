MLB／喬伊斯生涯首度成功救援 飆168公里超級火球成天使第1人

天使火球男喬伊斯（Ben Joyce）今天對上大都會系列賽第2戰時，投出1顆時速104.7英哩(約168公里)超速球，創下本季聯盟最快球速，也是天使隊史最快。而這球也幫助天使關門成功，以5：4擊敗大都會。

喬伊斯今天作為終結者登板，在9局上，2人出局時面對36歲重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）。他先是投出2顆好球，接著在第3球飆出1顆紅中偏下、時速高達104.5英哩的超級火球，僅用3球就讓馬丁尼茲吞K，關門成功後他也興奮怒吼。這球同時創下本季大聯盟與天使建隊以來最快球速，也讓喬伊斯生涯首度救援成功，完成史詩級關門。

Ben Joyce dials it up to 104.7 MPH to get the final out of his first career save! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RLfbJUEGRm — MLB (@MLB) 2024年8月4日

這場比賽最終以天使5：4成功收下勝利，賽後談到那顆速球時，馬丁尼茲說：「真的很難，我從來沒有看過這樣的速球，這是我至今面對過最快的球。」他接著講道：「他投出這顆球後我就笑了，在被三振時我心想，哇，這顆球真的太不一樣了。」

喬伊斯大學時期曾飆出105.5英哩速球，破大學棒球史最快球速紀錄，2022年選秀被天使以第3輪選中，2023年首度登板大聯盟。這位大物新人本季出戰21場僅1場先發，戰績1剩0敗，防禦率是優質的1.82，包括今天這場比賽，他近23局比賽都未失分，上演完美壓制表現。