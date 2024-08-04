聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／喬伊斯生涯首度成功救援 飆168公里超級火球成天使第1人
天使火球男喬伊斯（Ben Joyce）今天對上大都會系列賽第2戰時，投出1顆時速104.7英哩(約168公里)超速球，創下本季聯盟最快球速，也是天使隊史最快。而這球也幫助天使關門成功，以5：4擊敗大都會。
喬伊斯今天作為終結者登板，在9局上，2人出局時面對36歲重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）。他先是投出2顆好球，接著在第3球飆出1顆紅中偏下、時速高達104.5英哩的超級火球，僅用3球就讓馬丁尼茲吞K，關門成功後他也興奮怒吼。這球同時創下本季大聯盟與天使建隊以來最快球速，也讓喬伊斯生涯首度救援成功，完成史詩級關門。
這場比賽最終以天使5：4成功收下勝利，賽後談到那顆速球時，馬丁尼茲說：「真的很難，我從來沒有看過這樣的速球，這是我至今面對過最快的球。」他接著講道：「他投出這顆球後我就笑了，在被三振時我心想，哇，這顆球真的太不一樣了。」
喬伊斯大學時期曾飆出105.5英哩速球，破大學棒球史最快球速紀錄，2022年選秀被天使以第3輪選中，2023年首度登板大聯盟。這位大物新人本季出戰21場僅1場先發，戰績1剩0敗，防禦率是優質的1.82，包括今天這場比賽，他近23局比賽都未失分，上演完美壓制表現。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言