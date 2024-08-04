快訊

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

艋舺清蓮宮遶境角頭招牌意外揭一晚賠1億博弈新勢力

台大法律博士要讀10年？ 環境讓求學變副業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷保送變三振氣噗噗 狂跑3盜達陣30轟30盜本季第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平成為大聯盟本季第一位完成「30轟30盜」的選手。 路透社
大谷翔平成為大聯盟本季第一位完成「30轟30盜」的選手。 路透社

道奇隊日籍球星大谷翔平今天單場3次盜壘成功，本季累積31盗，成為大聯盟本季第一位完成「30轟30盜」的選手，道奇終場以10：0擊敗運動家隊。

大谷5打數敲出2安、3度上壘，首打席獲得四壞保送，隨後跑出本季第29盗，第5局則是擊出內野安打，第8局打穿中間防線，接連盗二壘、盜三壘都得逞，締造大聯盟生涯首度單場3盜。

大谷一舉完成生涯第一個單季30轟、30盜賽季，成為道奇隊史第三人，也是今年大聯盟第一人。

此役大谷也吞下3次三振，包括7局上0好3壞後先放掉1顆好球，第5球落在九宮格之外，大谷已準備要走上一壘，但這球被判好球，讓他明顯有些情緒，第6顆在類似位置進壘的球未出棒遭到三振，也形成該打席6球都未出棒的罕見狀況。

道奇打線在3局上由勒克斯（Gavin Lux）在二、三壘有人時敲出適時安打，先攻下2分，8局上則是赫南德茲（Enrique Hernández）二壘打、帕赫斯（Andy Pages）一壘打先後建功，擴大為4：0領，9局上再以一波6分大局奠定勝基。

道奇在10：0領先的狀況下，9局下推出工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）野手登板，先以2球抓下2個出局數，隨後被敲二壘打，最終仍以1局無失分結束比賽。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

大聯盟 赫南德茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷單季27盗刷新高 道奇教頭：好喜歡看他跑喔！

MLB／大谷翔平3支0、2K還死壘包上 道奇3分全靠一個人

MLB／喜歡紅襪卻選擇加盟道奇 赫南德茲：我不接受爛合約

MLB／大谷鐵口直斷！赫南德茲稱霸全壘打大賽道奇第一人

相關新聞

MLB／大谷保送變三振氣噗噗 狂跑3盜達陣30轟30盜本季第一人

道奇隊日籍球星大谷翔平今天單場3次盜壘成功，本季累積31盗，成為大聯盟本季第一位完成「30轟30盜」的選手，道奇終場以1...

MLB／第2局壘上無人也被敬遠 洋基賈吉寫52年首見紀錄

「法官」賈吉（Aaron Judge）的威力，讓藍鳥隊決定提早戒備，今天在首局看他炸裂兩分砲後，第2局就在壘上無人時決定...

MLB／8月首打席就開砲！「法官」第40轟出爐 比肩神獸成洋基第4人

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對藍鳥一戰敲出1支深遠的兩分砲，本季第40轟出爐！這支全壘打讓他生涯第3度達標單季40轟100打點里程碑，寫下洋基史上第4人紀錄。 未能在8月前達

MLB／大谷翔平三分砲終結19打席安打荒 道奇近6戰吞5敗

MVP三連星只剩大谷翔平孤星，近期涼到底的手感，直到9局上終於以三分砲、本季第33轟回應，終結近期連19打席、15打數的...

MLB／才剛登上歷史三振榜第10 薛則肩膀疲勞進傷兵名單

目前生涯累計3405次三振的遊騎兵隊塞楊老將薛則（Max Scherzer）才剛登上歷史三振榜第10名不到2個禮拜，又因為肩膀疲勞而被球隊列入傷兵名單，最快要等到美國時間8月15日才有辦法復出。

MLB／菊池雄星轉太空人首戰8連K 平隊史、日本球員紀錄

透過交易轉戰太空人隊的日本投手菊池雄星，今天穿上新球衣的第一戰，就繳出5.2局失2分的好投，幫助球隊以3：2擊敗光芒隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。