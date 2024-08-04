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MLB／大谷保送變三振氣噗噗 狂跑3盜達陣30轟30盜本季第一人
道奇隊日籍球星大谷翔平今天單場3次盜壘成功，本季累積31盗，成為大聯盟本季第一位完成「30轟30盜」的選手，道奇終場以10：0擊敗運動家隊。
大谷5打數敲出2安、3度上壘，首打席獲得四壞保送，隨後跑出本季第29盗，第5局則是擊出內野安打，第8局打穿中間防線，接連盗二壘、盜三壘都得逞，締造大聯盟生涯首度單場3盜。
大谷一舉完成生涯第一個單季30轟、30盜賽季，成為道奇隊史第三人，也是今年大聯盟第一人。
此役大谷也吞下3次三振，包括7局上0好3壞後先放掉1顆好球，第5球落在九宮格之外，大谷已準備要走上一壘，但這球被判好球，讓他明顯有些情緒，第6顆在類似位置進壘的球未出棒遭到三振，也形成該打席6球都未出棒的罕見狀況。
道奇打線在3局上由勒克斯（Gavin Lux）在二、三壘有人時敲出適時安打，先攻下2分，8局上則是赫南德茲（Enrique Hernández）二壘打、帕赫斯（Andy Pages）一壘打先後建功，擴大為4：0領，9局上再以一波6分大局奠定勝基。
道奇在10：0領先的狀況下，9局下推出工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）野手登板，先以2球抓下2個出局數，隨後被敲二壘打，最終仍以1局無失分結束比賽。
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