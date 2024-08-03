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MLB／8月首打席就開砲！「法官」第40轟出爐 比肩神獸成洋基第4人

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「法官」賈吉生涯第3度達標單季40轟100打點里程碑。 路透社
洋基「法官」賈吉生涯第3度達標單季40轟100打點里程碑。 路透社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對藍鳥一戰敲出1支深遠的兩分砲，本季第40轟出爐！這支全壘打讓他生涯第3度達標單季40轟100打點里程碑，寫下洋基史上第4人紀錄。

未能在8月前達成單季40轟，賈吉用8月第1場比賽的首打席馬上雪恥成功。1局下1出局二壘有人時輪到賈吉站上打擊區，面對藍鳥右投高斯曼（Kevin Gausman）1顆紅中偏低角度的四縫線速球，他以117.5英哩擊球初速，將球狠狠掃出左外野看台，收下本季第40轟。

這1轟飛行距離來到477英尺，是洋基本季最遠、打聯盟本季第2遠、賈吉生涯第3遠的全壘打。而這球兩分砲也讓賈吉本季第3度達標40轟100打點，成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）和曼托（Mickey Mantle）一眾神獸後，洋基隊史第4位至少3季擊出40轟的打者。

高斯曼則成為最慘背景板，他生涯被賈吉敲出6轟，是大聯盟投手當中最多。此外，賈吉對陣高斯曼37打數中有11安，打擊率2成97，上壘率4成47，長打率則高達7成57。賈吉生涯面對藍鳥敲出37轟，是洋基隊史第1，也是他生涯面對單一球隊第2，最多則是金鶯的42轟。

雖然賈吉成功達標，但洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）被藍鳥打線狠狠教訓，僅投2.2局失7分，終場洋基以5：8輸給藍鳥。

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