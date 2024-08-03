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MLB／大谷翔平三分砲終結19打席安打荒 道奇近6戰吞5敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平第33轟三分砲出爐，但未能幫助道奇逆轉戰局。 美聯社
大谷翔平第33轟三分砲出爐，但未能幫助道奇逆轉戰局。 美聯社

MVP三連星只剩大谷翔平孤星，近期涼到底的手感，直到9局上終於以三分砲、本季第33轟回應，終結近期連19打席、15打數的安打荒，但道奇終場仍以5：6不敵美聯西區爐主運動家隊，道奇在弗里曼（Freddie Freeman）缺陣的6場比賽吞下5敗。

道奇今天起與美西墊底的運動家隊展開3連戰，打線在首局赫南德茲（Teoscar Hernández）的兩分砲之後，久久未等到分數進帳，分數一直凍結在兩分。

大谷前3打席都是壘上無人的打席，第4打席在7局上2：6落後之際於滿壘、兩出局時站上打擊區，外界期待一棒扳平的魔幻劇本沒有上演，大谷打向一壘方向的滾地球出局，道奇中「滿壘計」。

大谷在9局上一吐怨氣，一發右外野方向三分砲，飛行距離405呎、擊球初速116.3呎，終結15打數、19打席沒有安打，已是他加入道奇後的最長安打荒，此役以5打數1安打作收，本季第33轟出爐。

弗里曼因3歲兒子病情告假，預計本周還會持續缺陣，回歸還無時程表。總教練羅伯茲（Davr Roberts）表示，持續與弗里曼保持聯絡，知道他有在維持訓練，包括重訓和揮棒，「我們會持續抱著希望、為他們祈禱。」

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弗里曼 道奇

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