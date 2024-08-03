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MLB／菊池雄星轉太空人首戰8連K 平隊史、日本球員紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
菊池雄星轉戰太空人隊後的首戰，就創下連8K隊史最多連續三振紀錄。 美聯社
菊池雄星轉戰太空人隊後的首戰，就創下連8K隊史最多連續三振紀錄。 美聯社

透過交易轉戰太空人隊的日本投手菊池雄星，今天穿上新球衣的第一戰，就繳出5.2局失2分的好投，幫助球隊以3：2擊敗光芒隊，單場11次三振中包含連8K，追平日本球員最多、隊史最多的連續三振紀錄。

太空人隊先發輪值飽受傷兵困擾，以新秀向藍鳥隊換來菊池雄星這名即戰力，第1戰就展現超水準演出，以95球投完5.2局，被敲3支安打，包含首局被卡爾森（Dylan Carlson）敲出的2分砲，此後沒再失分。

而從3局上1出局後，菊池雄星更是連續投出8次三振，日本球員單場最多連續三振是2019年9月17日達比修有、2020年8月18日前田健太的8連K，菊池追平此紀錄，而大聯盟紀錄則是單場連續10K，菊池8K追平太空人隊史，前一位是2022年10月4日的韋蘭德（Justin Verlander）。

菊池雄星退場時兩隊2：2平手，7局下2出局後，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）先敲出一壘安打，狄亞茲（Yainer Diaz）再補上二壘安打，艾瓦瑞茲原本停在三壘，但左外野手回傳想抓跑向二壘的狄亞茲卻出現失誤，反讓艾瓦瑞茲跑回超前分。

菊池雄星表現優異可惜未能奪下勝投。 美聯社
菊池雄星表現優異可惜未能奪下勝投。 美聯社

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