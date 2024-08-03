MLB／才剛登上歷史三振榜第10 薛則肩膀疲勞進傷兵名單
目前生涯累計3405次三振的遊騎兵隊塞楊老將薛則（Max Scherzer）才剛登上歷史三振榜第10名不到2個禮拜，又因為肩膀疲勞而被球隊列入傷兵名單，最快要等到美國時間8月15日才有辦法復出。
薛則本季身體出現不少狀況，季前的背部手術與手臂的神經問題使他無法趕上開季，本季目前只扛下了8場先發。在週三面對紅雀隊的先發出賽，薛則投了4局失了3分責失，用了68球投出5K吞下敗投，這是他本季第3次投不超過4局的比賽。
遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）在該場比賽後表示，薛則只是手臂有一點點疲勞，薛則本人也說：「我正在努力克服困難並進步，我只是需要休息一天，不必進傷兵名單。」但球隊最終還是選擇讓薛則多調養幾天。
在薛則進入傷兵名單同時，球隊把日前與皇家交易得到的左投彭寧頓（Walter Pennington）拉上大聯盟，本季彭寧頓在3A出賽38場61.1局繳出6勝3敗、自責分率2.20。
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