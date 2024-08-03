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MLB／揮別「5局塞揚」！史奈爾生涯首投第9局就是無安打比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史奈爾生涯第一場投到第9局的比賽，就是一場無安打比賽。 路透社
史奈爾生涯第一場投到第9局的比賽，就是一場無安打比賽。 路透社

以後不能再說他是「5局塞揚」了！史奈爾（Blake Snell）今天以114球投完9局，未被紅人隊敲安，幫助巨人隊以3：0贏球，史奈爾生涯第一場投到第9局的比賽，就是一場無安打比賽。

史奈爾為2023年國聯塞揚得主，但續航力一直都是外界對他最大的疑問，至今天之前，大聯盟生涯還不曾在第9局站上投手丘，甚至在第8局也僅留下5個出局數，但今天一舉突破。

史奈爾前8局投完已用108球，讓紅人的安打欄掛蛋，第9局繼續站上投手丘挑戰紀錄，先以4球K掉艾斯皮諾（Santiago Espinal），接著英迪亞（Jonathan India）、克魯茲（Elly De La Cruz）都攻擊第1球出局，隨著第27個出局數進入右外野手套，史奈爾握拳振奮。

史奈爾投出巨人隊史第18場無安打比賽，9局未被敲安、賞出11次三振，而這也是他的本季11場先發以來拿到的第一勝。

史奈爾創造歷史。 美聯社
史奈爾創造歷史。 美聯社

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