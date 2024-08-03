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MLB／響尾蛇1少棒全壘打+3連轟 開賽4棒15壘打數史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
開路先發卡洛爾為首，響尾蛇開賽前4棒15壘打數，寫下大聯盟史上首見的紀錄。 路透社
開路先發卡洛爾為首，響尾蛇開賽前4棒15壘打數，寫下大聯盟史上首見的紀錄。 路透社

響尾蛇隊今天打出史上最瘋首局，以開路先發卡洛爾（Corbin Carroll）三壘打加失誤為起點，接著連3棒開轟，連4位都自己一個人繞完4個壘包，開賽前4棒15壘打數，寫下大聯盟史上首見的紀錄。

響尾蛇今天在客場面對海盜隊先發投手歐提茲（Luis L. Ortiz），一開賽就給予重擊，卡洛爾打向右外野平飛球落地後一路滾到最深處，腳程飛快的卡洛爾一轉眼已到三壘，而這球傳向三壘時又發生暴傳，讓他再跑回本壘為響尾蛇開張分數，也是俗稱的少棒全壘打。

神奇劇情緊接著上演，馬提（Ketel Marte）、彼德森（Joc Pederson）、貝爾（Josh Bell）連三打席開轟，歐提茲開賽用14球還沒拿到出局數，已經被敲3支長打、丟掉4分，而開賽前4棒15壘打數，為大聯盟史上首見的紀錄。

響尾蛇華麗的開局，最終單場打下5分，但領先優勢一度在6局遭到追平，7局上貝爾再掃追平陽春砲，此役僅是他從馬林魚交易轉戰響尾蛇的第一場出賽，就貢獻雙響砲。

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