MiLB／林振瑋1A先發7局好投奪勝 林家正回2A單場4安

美職紅雀隊小聯盟1A台灣投手林振瑋今天先發登板，主投7局沒有失分，還飆出7次三振，奪下本季第7勝；此外，昨天回到2A層級的響尾蛇隊林家正，今天出賽繳出單場4安表現。

紅雀隊1A今天對上海盜隊1A的賽事，林振瑋先發登板，前3局演出9上9下，4局上雖然被敲2支一壘安打，不過也用雙殺化解危機；第5、6局狀況回穩，連續解決6名打者；7局上投出保送後，讓下一棒擊出雙殺打。

總計林振瑋先發主投7局，追平個人本季最長投球局數，且上次投滿7局已經是4月底的比賽。此戰他僅被敲出3支安打，出現1次保送，飆出7次三振，沒有失分繳出優質先發，本季目前防禦率3.24。終場紅雀隊1A以5比2獲勝，林振瑋奪下本季第7勝。

另外，響尾蛇隊捕手林家正7月初被球隊降到高階1A，不過昨天再被球團升回2A。林家正今天先發打第7棒、擔任指定打擊，前2個打席都敲出一壘安打，6局上一壘有人時，更是敲出中間方向二壘安打，送回球隊第1分；8局上再敲一壘安打。

終場響尾蛇隊2A以3比2擊敗太空人隊2A，總計林家正4打數敲出4支安打，為本季單場最多安打數，今年目前在2A出賽5場，11打數敲出8支安打，打擊率7成27。