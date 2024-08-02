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MLB／小熊9下灌3分逆轉紅雀 陶克曼再見安助今永昇太逃敗

聯合新聞網／ 綜合報導
陶克曼代打建功，從紅雀終結者海爾斯利手中敲出再見安打。 路透通
陶克曼代打建功，從紅雀終結者海爾斯利手中敲出再見安打。 路透通

國聯中區墊底的小熊隊今天展開與紅雀隊的3連戰，小熊隊在9局下原落後2分，靠著貝林傑（Cody Bellinger）的陽春砲與打線串聯，最終靠著陶克曼（Mike Tauchman）的再見安打，以5：4力退同分區第2的紅雀，奪下2連勝。

小熊今天推派今永昇太先發，前5局雙方1：1僵持不下，6局下，同鄉的鈴木誠也揮出陽春砲超前1分，原以為能力挺今永奪勝，沒想到在第7局今永自亂陣腳，被溫恩（Masyn Winn）敲出2分砲超前，退場時留下的跑者又被送回來。今永本場比賽主投6.2局掉4分責失，成為敗投候選人。

但比賽在9局下風雲變色，紅雀推派本季累計33次救援成功的守護神海爾斯利（Ryan Helsley）關門，在1人出局時遭到貝林傑狙擊陽春砲，隨後霍納（Nico Hoerner）的安打加上盜壘進佔得點圈，史旺森（Dansby Swanson）補上追平分安打，最後代打的陶克曼再敲出邊線落地的再見安打，單局灌進3分上演大逆轉。

今永昇太在第7局遭遇亂流退場，但靠著隊友火力相挺逃過敗投。 美聯社
今永昇太在第7局遭遇亂流退場，但靠著隊友火力相挺逃過敗投。 美聯社

小熊上一場比賽以13：4大勝紅人，本場比賽又成功突破救援王海爾斯利，雖然仍居於國聯中區爐主，但對士氣仍是一大利多。陶克曼賽後說道：「今年我們經歷了很多逆境。眾所周知，我們現在還沒有達到我們想要的目標。這是這個月的好彩頭，很明顯的紅雀是一支戰績比我們好的球隊，我們只想保持競爭力，並且在主場好好表現。」

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