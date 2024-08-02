MLB／皇家盧戈8局好投奪第13勝 並列全大聯盟勝投王

老虎隊今日於主場迎戰與皇家隊的4連戰首戰，皇家隊靠著球隊王牌盧戈（Seth Lugo）一掃前次先發失6分吞敗的陰霾，主投8局僅失1分，奪下本季第13勝，與金鶯隊羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）以及勇士隊老將塞爾（Chris Sale）並列全大聯盟勝投王。

首局皇家便靠著帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）開轟取得3分領先，而老虎面對盧戈則束手無策，僅在第4局靠著高飛犧牲打追回一分，隨後皇家在第7、8以及9局都有分數進帳，當中包含了帕斯昆汀在第8局上演的單場雙響砲，終場皇家便以7：1順利打虎，奪下4連勝。

帕斯昆汀雙響砲，進帳4分打點。 美聯社

皇家近4戰火力凶猛，總共打下了29分，強大的攻擊能力也成為了盧戈在本場比賽的後盾。值得注意的是，盧戈本季在面對美中球隊先發9場就豪奪7勝，防禦率僅1.31，本季防禦率也是優秀的2.57，在並列勝投王的3人中防禦率最為出色，也吃下了最多的150.1局。