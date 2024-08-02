MLB／美聯分區龍頭大對決 守護者主場開金鶯魯閣

守護者隊今日在主場迎戰金鶯隊，美中龍頭守護者靠著單場3轟打下10分，重挫居於美東王座的金鶯，笑納近期4連勝。

金鶯在首局就靠著韓德森（Gunnar Henderson）的二壘安打先馳得點，不過守護者在下個半局馬上有所回應，靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）高飛犧牲打與J.奈勒（Josh Naylor）的安打將比分超前為2：1。

此後守護者便揚長而去，第3局弗萊（David Fry）貢獻3分砲，拉米瑞茲第7局改以左打登場也轟出2分砲，第8局奈勒家弟弟B.奈勒（Bo Naylor）又一支3分砲進帳，金鶯只靠著桑坦德（Anthony Santander）4局上的陽春砲與8局上守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）的失誤打下2分，中場守護者以10：3主場開金鶯魯閣，奪下4連勝。

萊福利奪下本季第10勝。 路透

拉米瑞茲近期手感火燙，自2021年球季後再度上演連3場開轟，而守護者隊先發投手萊福利（Ben Lively）本場比賽則是繳出6局責失2分的好投，也讓他本季加入了10勝級投手的行列，守護者投手群也只讓金鶯敲出5支安打，投打俱佳的守護者持續鞏固自己在全聯盟的龍頭位置。