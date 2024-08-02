MLB／天使折翼…楚奧特半月板又撕裂 本季報銷

天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）先前才因左膝半月板撕裂進傷兵，好不容易回到復健階段，不料二度撕裂傷，如今正式宣告本季報銷。

楚奧特是在美國時間4月29日與紅襪隊支戰受傷，5月3日進行手術後開始復健，7月24日在3A出賽，但只打了2局就因膝蓋不適提前退場，上周核磁共振檢查沒問題，但楚奧特本周膝蓋仍舊不適，又進行一次核磁共振檢查才發現半月板再次撕裂。

「他非常難過。」天使總管梅納西（Perry Minasian）表示：「我不是情緒化的人，但跟他一起在房間內聽到這個消息，真的很難受。」

楚奧特也透過社群媒體表示：「在手術之後，我的復健過程比預期的長久且困難，經歷努力復健，但昨天核磁共振檢查出爐後，發現半月板再次撕裂需要再次手術，終結了我今年球季回歸的希望。」

楚奧特近年飽受傷勢所苦，去年球季缺席了80場比賽，2021年也只打了36場，今年至今則是只打了29場比賽，梅納西表示，楚奧特是最想打好打滿的人，「他會回歸，明年球季打個70轟拿下MVP，我可以預言。」