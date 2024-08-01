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MLB／大谷翔平連15打席無安打 克蕭連423場飆K紀錄中斷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）今天不僅3.2局掉7分吞敗 美聯社
道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）今天不僅3.2局掉7分吞敗 美聯社

日本球星大谷翔平陷入乾旱期，連續連15打席無安打是轉戰道奇隊以來最長，而道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）今天不僅3.2局掉7分吞敗，也中斷個人連續423場先發都有三振的紀錄。

道奇隊今天以1：8慘敗教士隊，2連戰遭到橫掃，整條打線僅敲出3安，大谷翔平則是3打數無安打、1次四壞保送，打擊率跌到3成09，連3場先發未敲安也是本季最長。

大谷翔平則是3打數無安打、1次四壞保送，已連15打席沒安打。 美聯社
大谷翔平則是3打數無安打、1次四壞保送，已連15打席沒安打。 美聯社

克蕭傷癒歸隊的第2戰遭到痛宰，2局下被敲3支安打卻丟掉4分，中間包含四壞、暴投以及自己的守備失誤，雖然3局下投出三上三下，但4局下又被敲出3支安打，包含坎普薩諾（Luis Campusano）的陽春砲，再失3分提前退場。

相較前一戰4局失2分表現，克蕭今天3.2局被敲6支安打，丟掉7分但只有3分責失，防禦率來到5.87，三振欄位掛0最令人意外。

根據「ESPN Stats & Info」，克蕭生涯連續423場例行賽先發都至少有1次三振，今天終結此紀錄，但依舊是1893年以來的最長紀錄，第二名是西佛（Tom Seaver）411場、第三名是萊恩（Nolan Ryan）382場。

教士隊先發投手希斯（Dylan Cease）則是延續前一場投出無安打比賽的好表現，今天5.2局被敲3支安打失1分，拿下本季第11勝，另外有6次三振、3次四壞保送。

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克蕭 道奇

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