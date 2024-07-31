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MLB／道奇多筆交易被ESPN評為贏家 勇士成最大輸家

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊。 路透
道奇隊。 路透

大聯盟交易大限今天截止，「宇宙道奇」發動多筆交易厚實陣容深度，被ESPN評為今年最大贏家，勇士隊則是最大輸家。

道奇得到先發強投弗萊賀提（Jack Flaherty）、火球男寇佩克（Michael Kopech）、金手套內野手艾德曼（Tommy Edman）、工具人羅沙里歐（Amed Rosario）和外野金手套基爾邁爾（Kevin Kiermaier）。

ESPN指出，這些交易解決道奇本季最弱的替補陣容，艾德曼和羅沙里歐都有能力成為主力球員，在場上各位置靈活出賽。寇佩克是潛力尚未完全被發揮的投手，在道奇投手培訓體系中，可能成為最大收穫。道奇在不付出過多農場新秀情況下提升戰力，引進基爾邁爾是聰明交易，可想像他在季後賽比賽尾聲用守備改變戰局。

勇士本季遭遇傷兵問題，不過仍在競爭國聯外卡首位，勇士需加強先發輪值，因為羅培茲（Reynaldo Lopez）最近受傷。勇士還需加強外野，交易來的索勒（Jorge Soler）不被認為是答案。勇士可能認為今年不屬於他們，或交易市場未朝有利方向發展，結論是勇士沒有太多補強，其他國聯競爭者卻有做到。

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