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MiLB／莊陳仲敖升2A本季跳2級 林昱珉先發5.2局奪勝

中央社／ 台北31日電
旅美運動家隊的投手莊陳仲敖今天被球隊升上2A，這是他今年第2度被升層級。 聯合報系資料照
旅美運動家隊的投手莊陳仲敖今天被球隊升上2A，這是他今年第2度被升層級。 聯合報系資料照

美職奧克蘭運動家隊台灣投手莊陳仲敖本季在1A、高階1A都繳出好成績，今天被球隊升上2A，這是他今年第2度被升層級；響尾蛇隊2A林昱珉則是先發出賽，投5.2局失4分，奪下勝投。

23歲的莊陳仲敖從2022年開始美職生涯，今年原本從運動家隊1A起步，在1A出賽9場包含5場先發、投32.1局，拿下3勝2敗、防禦率僅1.67。

之後莊陳仲敖於5月30日被球隊升到高階1A，目前在高階1A出賽9場包含6場先發、投31.2局，拿下2勝0敗、防禦率2.56。根據大聯盟官網異動，莊陳仲敖今天再被球隊升上2A，一年之中順利升了2級。

此外，亞利桑那響尾蛇隊2A左投林昱珉今天先發出賽，對上太空人隊2A，1局下演出3上3下，不過2局下遇到危機，投出觸身球後被敲2支安打，失掉1分；3局下被敲出4支安打，包含1支三壘安打、1發陽春砲，失掉2分，4局下再被敲陽春全壘打。

林昱珉在6局下2出局且一、二壘有人時退場，總計先發投5.2局，被敲出9支安打，出現2次四死球，送出5次三振，失掉4分，本季目前防禦率4.88。響尾蛇隊2A此戰一共出現15支安打，終場以11比5奪勝，林昱珉奪下本季第2勝。

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林昱珉 莊陳仲敖

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