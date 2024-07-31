MLB／大谷翔平連4場盜壘追平一朗 吞K不滿喊No卻是好球

道奇隊大谷翔平今天雖然沒敲安，不過1局上演出本季第28次盜壘成功，連續4場盜壘追平日籍球員最多，5局上與松井裕樹的對決則吞下三振，而道奇隊與教士隊打到延長賽10局以5：6落敗。

大谷翔平今天首打席選到保送，接著成功盜上二壘，並靠隊友高飛犧牲打跑回第1分，也開啟道奇隊單局5分攻勢，包含畢吉歐（Cavan Biggio）添加柴火的2分砲。

大谷接著在2局上敲出飛球出局，5局上面對松井裕樹揮棒落空遭到三振，7局又是飛球出局，9局上的最後打席看著低角度的進球沒揮棒被三振，大谷不滿意朝著主審直說「No No No」，不過電子好球帶顯示是壓在線上的好球無誤。

Shohei got rung up on a called strike three. This is about the strongest reaction you'll get from Shohei Ohtani.



pic.twitter.com/81tImG3NK4 — Doug McKain (@DMAC_LA) 2024年7月31日

大谷翔平最終4打數無安打，打擊率下降到3成11，有1保送、1得分，單季28次盜壘繼續推升生涯最高紀錄，而連4場盜壘成功則與鈴木一朗、松井稼頭央並列日本球員最多。

大谷翔平最終4打數無安打，但有一次盜壘成功。 美聯社

道奇隊首局猛攻5分後徹底熄火，而教士隊慢慢追分，落後2分進入9局下，馬恰多（Manny Machado）、梅里爾（Jackson Merrill）兩發陽春砲追平比數，馬恰多更是單場第2轟，10局下索拉諾（Donovan Solano）再見安打終結賽事。