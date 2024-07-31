MLB／快成家族傳統！小萊特跟進爸爸、舅舅也成洋基人

洋基當起大買家，今天用2位農場新秀尼利（Jack Neely）和考爾斯（Ben Cowles）向小熊換來牛棚投手小萊特（Mark Leiter Jr.）。有趣的是，萊特父親（Mark Leiter）與舅舅（Al Leiter）都曾效力過洋基，他也成為萊特家族4位大聯盟選手中，第3位披上條紋軍戰袍的球員。

萊特父親馬克在1990新秀年曾效力洋基，另外已逝的舅舅、2屆全明星投手艾爾則是在1987年至1989年以及2005年效力過條紋軍。這次交易讓小萊特意外解鎖家族傳統，前往紐約，而他的堂弟傑克（Jack Leiter）則是今年4月在馬林魚初登板。

33歲的萊特本季39場都從牛棚出發，戰績2勝4敗，救援成功13次，防禦率4.21，主投36.1局能飆53K。雖然防禦率破4看似偏高，但他多項進階數據都在聯盟前段班，其中最突出的是36.7%的對手揮空率以及34.9%的三振率，兩項都位在聯盟PR98。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）賽前表示萊特已在前往費城人的路上，而他今天也首次作為條紋軍登板，主投1局被敲1安外加1次保送。雖然初登板狀態不佳，但布恩對於這位新同學還是歡迎道：「（萊特）不太被敲安打也不太保送，能夠製造對手很多揮棒落空，他上個月投球表現真的很好，非常有趣。」