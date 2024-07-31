MLB／只能用半季也要拚 教士大手筆出4新秀換馬林魚守護神

交易大限截止前各球隊積極補強，教士當起買家，用包括大物新秀史奈爾林（Robby Snelling）在內的4名優質農場好手，向馬林魚換來明星守護神史考特（Tanner Scott）。

史考特無疑是今年自由市場大熱門，先前曾傳出洋基、道奇、費城人和金鶯等都對史考特有興趣，不過最終由教士成功得手，用農場排名第2的史奈爾林、第4的馬祖爾（Adam Mazur）、和第5的保利（Graham Pauley）以及高階1A新秀畢謝爾（Jay Beshears）將史考特和投手霍恩（Bryan Hoeing）納入麾下，而馬祖爾和保利分別在今年6月及3月首度登上大聯盟。

30歲的史考特今年為馬林魚出賽44場，戰績6勝5敗，救援成功18次和中繼成功1次，繳出生涯最低防禦率1.18，主投45.2局能飆出53K，優質表現也讓他今年成功入選明星賽。不過教士雖然成功獲得史考特，但他在今年結束將成為非受限自由球員，若教士未能成功續約，將可能用大把籌碼只換來史考特半個賽季使用權。

至於另一位投手霍恩本季出賽16場有2場先發，戰績1勝2敗，防禦率2.70。不過他在5月僅出賽1場後便因傷缺陣，直到7月回歸，登板5場防禦率提高至4.35。而教士除了和馬林魚交易外，也用新秀席曼尼茲（Ronaldys Jimenez）向海盜換來先發左投培瑞茲（Martin Perez），增強輪值深度。