快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

MLB／只能用半季也要拚 教士大手筆出4新秀換馬林魚守護神

聯合新聞網／ 綜合報導
教士用4名農場好手向馬林魚換來明星守護神史考特。 美聯社
教士用4名農場好手向馬林魚換來明星守護神史考特。 美聯社

交易大限截止前各球隊積極補強，教士當起買家，用包括大物新秀史奈爾林（Robby Snelling）在內的4名優質農場好手，向馬林魚換來明星守護神史考特（Tanner Scott）。

史考特無疑是今年自由市場大熱門，先前曾傳出洋基、道奇、費城人和金鶯等都對史考特有興趣，不過最終由教士成功得手，用農場排名第2的史奈爾林、第4的馬祖爾（Adam Mazur）、和第5的保利（Graham Pauley）以及高階1A新秀畢謝爾（Jay Beshears）將史考特和投手霍恩（Bryan Hoeing）納入麾下，而馬祖爾和保利分別在今年6月及3月首度登上大聯盟。

30歲的史考特今年為馬林魚出賽44場，戰績6勝5敗，救援成功18次和中繼成功1次，繳出生涯最低防禦率1.18，主投45.2局能飆出53K，優質表現也讓他今年成功入選明星賽。不過教士雖然成功獲得史考特，但他在今年結束將成為非受限自由球員，若教士未能成功續約，將可能用大把籌碼只換來史考特半個賽季使用權。

至於另一位投手霍恩本季出賽16場有2場先發，戰績1勝2敗，防禦率2.70。不過他在5月僅出賽1場後便因傷缺陣，直到7月回歸，登板5場防禦率提高至4.35。而教士除了和馬林魚交易外，也用新秀席曼尼茲（Ronaldys Jimenez）向海盜換來先發左投培瑞茲（Martin Perez），增強輪值深度。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊31日賽程看這裡 羽球三雄贏球就晉級 吳詩儀力拚我首牌
▪網球／詹詠然奧運生涯結束 詹皓晴：別太在乎外界評語
▪籃球／日男籃惜敗法國 「灌籃高手」井上雄彥喝采：了不起的比賽
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

MLB 史考特 教士 馬林魚

相關新聞

MLB／宇宙道奇幹大事 補進先發弗萊賀提、老將基爾邁爾

道奇隊幹大事，趕在今天交易截止之前，從老虎隊交易來先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty），又從藍鳥隊換到外野老將...

MLB／洋基賺爛！新同學奇森姆連兩場雙響砲 寫隊史第一人紀錄

洋基隊「新同學」奇森姆（Jazz Chisholm）連續兩天單場雙響砲，幫助球隊連兩場擊敗費城人隊，也成為洋基隊史第一位...

MLB／只能用半季也要拚 教士大手筆出4新秀換馬林魚守護神

交易大限截止前各球隊積極補強，教士當起買家，用包括大物新秀史奈爾林（Robby Snelling）在內的4名優質農場好手，向馬林魚換來明星守護神史考特（Tanner Scott）。 史考特無疑是

MLB／駐處攜長榮促巨人隊台灣傳統夜 黃仁勳任開球嘉賓

MLB巨人隊將於9月3日首度舉辦台灣傳統夜，輝達執行長黃仁勳繼運動家隊台灣日後，將再度在大聯盟球場為台灣活動開球。駐舊金...

MLB／勇士又找舊愛回鍋！迎回2021世界大賽功臣索勒和傑克森

勇士與巨人隊達成交易，換回索勒（Jorge Soler）和傑克森（Luke Jackson），這兩人都是勇士2021年世界大賽奪冠功臣。 勇士送走牛棚左投馬茲克（Tyler Matzek）和農場

MLB／台美混血卡洛爾代打再見兩分砲 響尾蛇落後6分逆轉勝

響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）本季陷入低潮，今天他代打上陣，敲出再見兩分砲，幫助響尾蛇克服6分落後，以9：8擊敗國民隊，完成神奇逆轉秀。 國民前2局就取得6：0領先，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。