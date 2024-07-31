MLB／洋基賺爛！新同學奇森姆連兩場雙響砲 寫隊史第一人紀錄

洋基隊「新同學」奇森姆（Jazz Chisholm）連續兩天單場雙響砲，幫助球隊連兩場擊敗費城人隊，也成為洋基隊史第一位在效力前3場敲出4轟的球員，大聯盟史上第2人。

洋基今天與費城人鏖戰至延長賽12局才以7：6勝出，12局上的關鍵1分，是奇森姆敲安後形成無人出局、一三壘有人，托瑞斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打拿下。

在此之前，奇森姆1局上就用滾地球敲回1分打點，6局上陽春砲棒打諾拉（Aaron Nola），7局上面對史特姆（Matt Strahm）敲出3分砲，幫助洋基隊逆轉，一度取得5：4領先。

只不過9局下守護神霍梅斯（Clay Holmes）被敲2支安打，2出局後出現暴投讓對手跑回追平分，比賽進入延長，第10局都沒得分、11局各得1分，到第12局才分出勝負。

JAZZ CHISHOLM JR.'s 4TH HOMER IN THE PAST 24 HOURS PUTS THE YANKEES AHEAD IN PHILLY 😱 pic.twitter.com/xoltWsqRVK — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年7月31日

奇森姆今天6打數3安打、5分打點，加上昨天的雙響砲，加入洋基隊後3場比賽敲出6支安打包含4轟，貢獻8分打點，他也成為繼2016年洛磯隊史托瑞（Trevor Story）之後，史上第2位在效力球隊的前3場敲出4轟的球員。

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今天因身體疲勞臨時取消先發，新秀沃倫（Will Warren）迎來生涯初登板，5.1局被敲4支安打掉4分無關勝敗，其中包含2局下被海斯（Austin Hays）敲出3分砲。