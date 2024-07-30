MLB／駐處攜長榮促巨人隊台灣傳統夜 黃仁勳任開球嘉賓

MLB巨人隊將於9月3日首度舉辦台灣傳統夜，輝達執行長黃仁勳繼運動家隊台灣日後，將再度在大聯盟球場為台灣活動開球。駐舊金山辦事處結合長榮航空降低政治敏感色彩，讓台灣文化登上歷史性球場。

駐舊金山辦事處今天舉行記者會正式公布舊金山巨人隊「台灣傳統夜」細節。這是歷史悠久的巨人隊首度舉辦台灣日性質的活動，並邀請黃仁勳為活動開球。

在老牌的紐約大都會台灣日停辦、奧克蘭運動家隊將搬遷至賭城拉斯維加斯之際，巨人隊「台灣傳統夜」活動對許多美國當地僑胞來說格外具有意義。

這次活動亮點仍是輝達執行長黃仁勳繼今年5月的運動家隊台灣日後，再度為大聯盟台灣日活動站上投手丘，另外，球賽開始前的美國國歌，將由北加州台大校友合唱團擔綱，台僑組成的加州排舞協會共80人也將在賽前進行表演。

駐舊金山辦事處長賴銘琪表示，活動購票在宣布黃仁勳為開球嘉賓後增加一倍，原本僅開放一區被迅速掃票，已增開第二區，而更大的目的是讓更多美國觀眾在現場或經由賽事轉播，更認識台灣不同文化面貌，也帶動赴台觀光人數。

根據美國運動頻道ESPN，巨人隊今年平均每場比賽進場觀眾超過3萬3000人，在大聯盟30支隊伍中排名第10，在美國西岸排名前3，即便平日中午，仍有大批球迷到場觀看比賽。

9月3日當天晚上進行的賽事，是巨人主場迎戰響尾蛇系列戰第一場比賽，效力亞利桑那響尾蛇的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）有望上場打擊。

賴銘琪特別感謝長榮航空協辦這場巨人隊「台灣傳統夜」，與球團溝通協調。

賴銘琪表示，大聯盟政策著重賽事，不希望各種特別活動有太多政治色彩，這一次透過與長榮航空合作，避開政治上一些敏感的話題，才能做最妥善安排。

長榮航空自2023年8月與巨人隊簽約成為合作夥伴，駐舊金山分公司總主任吳駿傑在記者會上表示，很高興凝聚灣區僑界力量共同行銷台灣，並期盼藉由活動接觸更多客群。長榮航空舊金山往返台北每天有3個航班，航網綿密。

活動當天，購買台灣專區座位門票觀眾可兌換限量版巨人隊台灣喔熊聯名毛帽，觀光署和長榮航空也將在威利梅斯廣場（Willie Mays Plaza）發放限量禮品。