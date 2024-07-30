MLB／勇士又找舊愛回鍋！迎回2021世界大賽功臣索勒和傑克森

勇士與巨人隊達成交易，換回索勒（Jorge Soler）和傑克森（Luke Jackson），這兩人都是勇士2021年世界大賽奪冠功臣。

勇士送走牛棚左投馬茲克（Tyler Matzek）和農場第17的三壘手塞瓦勒斯（Sabin Ceballos），換回索勒和傑克森。

現年32歲的索勒去年效力馬林魚隊，生涯首度入選明星賽，單季36轟。今年2月和巨人簽下3年4200萬美元合約，本季出賽93場，累積12轟40分打點，打擊率0.240，整體攻擊指數（OPS）0.749。索勒曾在2021年效力勇士，世界大賽出戰6場，敲出3轟6分打點，打擊率3成，獲選FMVP。

傑克森曾效力勇士5個賽季，2021年世界大賽投了3.2局無失分。他近2年轉戰巨人，但本季表現不佳，主投35局送出33K，防禦率5.40，每局被上壘率1.43。