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MLB／台美混血卡洛爾代打再見兩分砲 響尾蛇落後6分逆轉勝
響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）本季陷入低潮，今天他代打上陣，敲出再見兩分砲，幫助響尾蛇克服6分落後，以9：8擊敗國民隊，完成神奇逆轉秀。
國民前2局就取得6：0領先，9下響尾蛇4：8落後，面對國民終結者芬尼根（Kyle Finnegan），響尾蛇首名打者湯瑪斯（Alek Thomas）擊出三壘安打，隨後帕多摩（Geraldo Perdomo）敲安追回1分，馬提（Ketel Marte）再補上兩分砲，只剩1分落後。
芬尼根好不容易抓下1個出局數，但古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）纏鬥9球後敲出安打，此時卡洛爾上場代打，鎖定第2顆偏高球路，一棒將球掃出右外野大牆，成為致勝英雄。
卡洛爾去年奪下新人王，國聯MVP票選第5名。加上今天比賽，本季出賽103場，只累積8轟38分打點20盜壘，打擊率0.214，整體攻擊指數（OPS）0.662。
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