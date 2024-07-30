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MLB／惠特單場4安含滿貫砲 送白襪15連敗創隊史最長

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
皇家隊惠特一支逆轉滿貫砲，衝上大聯盟打擊王，也送給白襪破隊史紀錄的15連敗。 美聯社
皇家隊惠特一支逆轉滿貫砲，衝上大聯盟打擊王，也送給白襪破隊史紀錄的15連敗。 美聯社

皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）今天單場4安，包含一支逆轉滿貫砲，衝上大聯盟打擊王，而皇家隊最終以8：5擊敗白襪隊，也讓白襪隊慘吞15連敗，寫下隊史單季最長連敗紀錄。

8局上面對2：5落後，皇家隊先靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）、梅蘭德斯（MJ Melendez）「背靠背」開轟的2支陽春砲，追近到1分差。

2出局後又靠安打、觸身球、四壞，形成滿壘，惠特面對白襪隊後援投手布雷比亞（John Brebbia）投出的低角度滑球，一棒掃到中左外野牆外，形成逆轉轟。

這是惠特生涯第3支滿貫砲，今天5打數4安打，追平生涯單場最多安，也連續11場敲安，打擊率來到3成47，超越守護者亞裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan），登上大聯盟打擊王。

苦吞15連敗的白襪隊寫下隊史紀錄，也追平包含跨季的隊史最長連敗，原本是1967年到1968年的15連敗，而距離賽季結束還有53場，但27勝82敗的白襪隊以及提前確定今年無緣5成勝率。

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