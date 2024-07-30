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MLB／曾單換李灝宇、投無安打比賽 羅倫佐被遊騎兵送至皇家

聯合新聞網／ 綜合報導
羅倫佐。 美聯社
羅倫佐。 美聯社

皇家隊本季有望重返季後賽，今天與衛冕軍遊騎兵隊達成交易，得到先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）。

羅倫佐去年以老虎隊球員身分入選明星賽，季中老虎把他交易到費城人隊，得到我國旅美好手李灝宇。羅倫佐轉戰費城人第2戰就上演無安打比賽，但後續表現下滑，季後與遊騎兵簽下1年450萬美元合約。

羅倫佐本季出賽19場（18場先發），主投101.2局送出75K，防禦率3.81，每局被上壘率1.28。遊騎兵今天將他送到皇家，得到小聯盟左投彭寧頓（Walter Pennington）。

遊騎兵本季戰績51勝55敗，落後美聯西區龍頭太空人隊4.5場，外卡第3的皇家6場。不過先發投手薛則（Max Scherzer）與唐寧（Dane Dunning）近期已歸隊，狄葛隆（Jacob deGrom）與馬勒（Tyler Mahle）也即將回歸，因此交易掉羅倫佐可能是為了清先發輪值空間。

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