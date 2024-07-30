MLB／菊池雄星被交易到太空人 錯過與大谷、達比修同隊機會
不是道奇也不是教士隊，藍鳥隊最終將日籍投手菊池雄星交易至太空人隊，獲得大物投手布洛斯（Jake Bloss）等共3名球員，菊池雄星也錯過與大谷翔平、達比修有等日籍球員同隊機會。
根據大聯盟官網報導，太空人隊送出的籌碼是農場排名第9的布洛斯、排名第13的內野手華格納（Will Wagner）以及今年在大聯盟出賽38場的外野手洛普費多（Joey Loperfido）。
菊池雄星在2022年以3年3600萬美元合約加盟藍鳥隊，去年曾繳出11勝6敗、防禦率3.86的生涯佳績，今年合約年成績是4勝9敗、防禦率4.75，不過115.2局投出130次三振，僅30次保送，也讓他成為其他隊伍鎖定目標，道奇、教士都在傳聞名單中。
不過最終由太空人隊爭取到，提出交換的布洛斯在去年選秀獲選，今年升遷極快，在高階1A先發4場後就被拉上2A，先發8場後又升上3A投了1場，接著就來到大聯盟，3場出賽01勝1敗、防禦率6.94。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言