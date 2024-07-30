快訊

不是垃圾別亂丟！舊手機6大妙用 零成本變成高CP值家電

新研究揭身體2處脂肪越多 與失智症和巴金森氏症較高風險有關

他怒嗆「奧運轉播要收錢不合理」！網友齊嘆：台灣不重視體育

MLB／菊池雄星被交易到太空人 錯過與大谷、達比修同隊機會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥隊最終將日籍投手菊池雄星交易至太空人隊。 路透
藍鳥隊最終將日籍投手菊池雄星交易至太空人隊。 路透

不是道奇也不是教士隊，藍鳥隊最終將日籍投手菊池雄星交易至太空人隊，獲得大物投手布洛斯（Jake Bloss）等共3名球員，菊池雄星也錯過與大谷翔平、達比修有等日籍球員同隊機會。

根據大聯盟官網報導，太空人隊送出的籌碼是農場排名第9的布洛斯、排名第13的內野手華格納（Will Wagner）以及今年在大聯盟出賽38場的外野手洛普費多（Joey Loperfido）。

菊池雄星在2022年以3年3600萬美元合約加盟藍鳥隊，去年曾繳出11勝6敗、防禦率3.86的生涯佳績，今年合約年成績是4勝9敗、防禦率4.75，不過115.2局投出130次三振，僅30次保送，也讓他成為其他隊伍鎖定目標，道奇、教士都在傳聞名單中。

不過最終由太空人隊爭取到，提出交換的布洛斯在去年選秀獲選，今年升遷極快，在高階1A先發4場後就被拉上2A，先發8場後又升上3A投了1場，接著就來到大聯盟，3場出賽01勝1敗、防禦率6.94。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

大聯盟 菊池雄星 道奇

延伸閱讀

MLB／藍鳥將菊池雄星交易到太空人 老將透納送至水手

MLB／宇宙道奇有動作了！三方交易收進韓裔金手套和火球男

MLB／大谷單季27盗刷新高 道奇教頭：好喜歡看他跑喔！

MLB／慘成人體發球機！菊池雄星本季22場出賽遭挨17轟

相關新聞

MLB／宇宙道奇有動作了！三方交易收進韓裔金手套和火球男

道奇、紅雀和白襪隊達成三方交易，道奇一口氣補強韓裔金手套內野手艾德曼（Tommy Edman）和火球男寇佩克（Michael Kopech）。道奇還和光芒隊進行交易，得到工具人羅沙里歐（Amed Ro

MLB／不是道奇、教士 菊池雄星被交易到太空人

不是道奇也不是教士隊，藍鳥隊最終將日籍投手菊池雄星交易至太空人隊，獲得大物投手布洛斯（Jake Bloss）等共3名球員...

MLB／藍鳥將菊池雄星交易到太空人 老將透納送至水手

據大聯盟官網報導，藍鳥隊將日籍左投菊池雄星交易到太空人隊，得到23歲菜鳥先發投手布洛斯（Jake Bloss），還將39歲老將透納（Justin Turner）送到水手隊。 藍鳥本季戰績47勝5

MLB／被雙城橫掃後馬上發動交易 老虎送走捕手換遊騎兵農場球員

老虎今天對上雙城慘遭5：0橫掃後，將捕手凱利（Carson Kelly）交易至遊騎兵，以換取兩位農場球員。 自2014年便沒有再嘗過季後賽滋味，本季老虎戰績依然不佳，52勝55敗位居分區第四。今

MLB／塞揚左投史奈爾7月超威！傳洋基和教士有興趣交易

塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今年3月才以2年6200萬美元加盟巨人隊，本季表現受傷勢影響，不過他7月甦醒，昨天面對洛磯隊6局狂飆15K，如今有消息指出，洋基等6隊有意交易他。 史奈爾

MLB／光芒清倉拍賣！明星三壘手巴瑞德斯到小熊、亞當去教士

光芒隊本季戰績不佳，決定在交易大限前清倉大拍賣，將明星三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）送至小熊隊，牛棚大將亞當（Jason Adam）則被交易到教士隊。 光芒目前戰績54勝52敗，落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。