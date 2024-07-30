MLB／菊池雄星被交易到太空人 錯過與大谷、達比修同隊機會

不是道奇也不是教士隊，藍鳥隊最終將日籍投手菊池雄星交易至太空人隊，獲得大物投手布洛斯（Jake Bloss）等共3名球員，菊池雄星也錯過與大谷翔平、達比修有等日籍球員同隊機會。

根據大聯盟官網報導，太空人隊送出的籌碼是農場排名第9的布洛斯、排名第13的內野手華格納（Will Wagner）以及今年在大聯盟出賽38場的外野手洛普費多（Joey Loperfido）。

菊池雄星在2022年以3年3600萬美元合約加盟藍鳥隊，去年曾繳出11勝6敗、防禦率3.86的生涯佳績，今年合約年成績是4勝9敗、防禦率4.75，不過115.2局投出130次三振，僅30次保送，也讓他成為其他隊伍鎖定目標，道奇、教士都在傳聞名單中。

不過最終由太空人隊爭取到，提出交換的布洛斯在去年選秀獲選，今年升遷極快，在高階1A先發4場後就被拉上2A，先發8場後又升上3A投了1場，接著就來到大聯盟，3場出賽01勝1敗、防禦率6.94。