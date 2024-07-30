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MLB／藍鳥開賣！將菊池雄星交易到太空人 老將透納送至水手

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社

據大聯盟官網報導，藍鳥隊將日籍左投菊池雄星交易到太空人隊，得到23歲菜鳥先發投手布洛斯（Jake Bloss），還將39歲老將透納（Justin Turner）送到水手隊。

藍鳥本季戰績47勝56敗，位居美聯東區墊底，季後賽希望渺茫。菊池雄星球季結束後合約到期，因此成為交易籌碼。上周他面對遊騎兵隊退場時，有獲得主場球迷掌聲。

菊池雄星帳面成績不理想，戰績4勝9敗，防禦率4.75，每局被上壘率1.34。不過官網報導指出，他主投115.2局送出130K和30保送，對買家來說相當有吸引力。

布洛斯去年才透過選秀會進入大聯盟體系，他今年在高階1A先發4場後，升到2A先發8場，隨後在3A先發1場，就被拉上大聯盟。布洛斯大聯盟先發3場，主投11.2局送出11K，防禦率6.94，每局被上壘率1.63。

39歲老將透納。 路透
39歲老將透納。 路透

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥與水手達成協議，藍鳥送出透納，得到水手農場第29的外野手施萊克（RJ Schreck）。

透納本季大多以指定打擊身分出賽，偶爾守一壘和三壘，共出賽90場，累積6轟31分打點，打擊率0.254，整體攻擊指數（OPS）0.720。

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