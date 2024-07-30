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MLB／宇宙道奇有動作了！三方交易收進韓裔金手套和火球男
道奇、紅雀和白襪隊達成三方交易，道奇一口氣補強韓裔金手套內野手艾德曼（Tommy Edman）和火球男寇佩克（Michael Kopech）。道奇還和光芒隊進行交易，得到工具人羅沙里歐（Amed Rosario）。
據大聯盟官網報導，道奇獲艾德曼和寇派克，紅雀拿到先發強投費德（Erick Fedde）和外野手范姆（Tommy Pham），白襪則收進道奇外野手瓦加斯（Miguel Vargas）、農場第17的內野手培瑞茲（Jeral Perez）和農場第23的內野手阿爾貝圖斯（Alexander Albertus）。
艾德曼能守二壘和游擊，曾在2021年奪下國聯二壘金手套，去年代表韓國出戰經典賽，在大聯盟出賽137場，累積13轟47分打點，打擊率0.248，整體攻擊指數（OPS）0.705。今年因手腕傷勢動刀，尚未有出賽紀錄。
艾德曼即將在3A打復健賽，他受訪時說，「我感覺很好，已經進行幾周治療，腳踝感覺好多了，當我抵達洛杉磯後，會接受重新評估。」
寇派克本季主投43.2局送出59K，戰績2勝8敗、有9次救援成功，防禦率4.74，每局被上壘率1.35。
道奇稍早完成另一筆交易，送走小聯盟投手弗林（Michael Flynn），得到工具人羅沙里歐。值得一提的是，去年道奇曾用「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）換回羅沙里歐，如今羅沙里歐再度回鍋，他今年出賽76場，累積2轟26分打點，打擊率0.307，OPS達0.748。
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