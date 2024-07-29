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MLB／被雙城橫掃後馬上發動交易 老虎送走捕手換遊騎兵農場球員

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎將捕手凱利交易至遊騎兵，以換取兩位農場球員。 美聯社
老虎將捕手凱利交易至遊騎兵，以換取兩位農場球員。 美聯社

老虎今天對上雙城慘遭5：0橫掃後，將捕手凱利（Carson Kelly）交易至遊騎兵，以換取兩位農場球員。

自2014年便沒有再嘗過季後賽滋味，本季老虎戰績依然不佳，52勝55敗位居分區第四。今天對上雙城系列賽最終戰輸掉後，老虎隨即將凱利送至遊騎兵，並換來兩位農場球員希克斯（Liam Hicks）和歐文（Tyler Owens）。這場比賽凱利在8局上以代打身分出場，唯一打席遭到3振。

本季凱利為老虎出賽60場，打擊率2成4、上壘率3成25、長打率3成91，並有7支全壘打，他曾在2016到2018年效力紅雀、2019到2023效力響尾蛇，這次未待滿2個賽季就被老虎交易。

遊騎兵方面，在去年奪得隊史第1冠後本季狀態低迷，在外卡排名甚至低於老虎，落入5成勝率保衛戰的窘境。而他們剛結束與藍鳥的系列賽，面對排名同樣掙扎的對手以0勝3敗作收，陣中主力投手葛瑞（Jon Gray）更是因腹股溝不適，提前離場。

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