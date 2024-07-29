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MLB／塞揚左投史奈爾7月超威！傳洋基和教士有興趣交易

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人隊塞揚左投史奈爾。 美聯社
巨人隊塞揚左投史奈爾。 美聯社

塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今年3月才以2年6200萬美元加盟巨人隊，本季表現受傷勢影響，不過他7月甦醒，昨天面對洛磯隊6局狂飆15K，如今有消息指出，洋基等6隊有意交易他。

史奈爾7月先發4場，主投24局送出30K和7保送，防禦率0.75。不過本季他勝投尚未開張，戰績0勝3敗，防禦率5.10，每局被上壘率1.28。

據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，目前有6隊想交易史奈爾，包含洋基和前東家教士隊，已向巨人詢問是否有交易意願。

海曼認為巨人將史奈爾交易到教士可能性不高，因為兩隊都是國聯外卡競爭者。教士目前戰績57勝51敗，落後國西龍頭道奇隊6.5場，外卡排名第2。巨人戰績53勝55敗，落後國聯外卡第3的大都會隊3.5場。

史奈爾昨天受訪時被問，如何看待自己陷入交易流言，他表態想留巨人，「如果我們贏球，我就不會被交易。我相信是這樣，但不確定，我看過太多瘋狂的事發生。」

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