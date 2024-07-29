MLB／光芒清倉拍賣！明星三壘手巴瑞德斯到小熊、亞當去教士

光芒隊本季戰績不佳，決定在交易大限前清倉大拍賣，將明星三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）送至小熊隊，牛棚大將亞當（Jason Adam）則被交易到教士隊。

光芒目前戰績54勝52敗，落後美東龍頭金鶯8.5場，雖只落後美聯外卡第3的皇家隊3場，但光芒仍決定當賣家。

巴瑞德斯本季出賽101場，累積16轟55分打點，打擊率0.245，整體攻擊指數（OPS）0.792，生涯首度入選明星賽。先前曾傳出洋基隊有意爭取，但小熊送出工具人莫瑞爾（Christopher Morel）、小熊農場排名第29的投手比格（Hunter Bigge）和投手強森（Ty Johnson）得到他。

光芒還將牛棚主力亞當送到教士，得到百大新秀第76的投手萊斯科（Dylan Lesko）、教士農場排名第8的外野手布希（Homer Bush Jr.）和第12的捕手岡薩雷茲（J.D. Gonzalez）。