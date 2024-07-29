MLB／同場達成生涯首轟+完全打擊 馬林魚超狂新秀：沒安打會生氣

馬林魚隊24歲新秀愛德華（Xavier Edwards）今天面對釀酒人隊，敲出大聯盟生涯首轟，還上演「完全打擊」，但馬林魚以2：6落敗。

愛德華本場比賽擔任開路先鋒，1局上就從釀酒人投手邁爾斯（Tobias Myers）敲出首局首打席首球全壘打。第2打席他選到保送，第3打席掃出左外野二壘安打，第4打席則擊出三壘安打。

9上愛德華再度上場打擊，他打出游擊方向滾地球，奮力衝刺跑出內野安打，達成完全打擊。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，愛德華是史上第8位在同場比賽完成生涯首轟和完全打擊的球員。

愛德華受訪時表示完全打擊對他來說意義重大，「能在比賽開始就敲出生涯首轟，並以完全打擊結尾，這真的很酷。如果我沒打出這支安打，我會對自己很生氣。」