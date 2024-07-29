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MLB／交易到洋基接到巴哈馬總理電話 奇森姆：大家都說想來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
奇森姆。 法新社
奇森姆。 法新社

昨天才剛透過交易從馬林魚轉戰洋基隊，奇森姆（Jazz Chisholm）馬上感受到身處這支全球最知名棒球隊的熱度，他接到許多訊息和電話，其中包括巴哈馬總理，「他們都說想要來紐約看比賽。」

洋基今天以8：2擊敗紅襪隊，新同學奇森姆擔任先發第五棒、中外野手，貢獻1安打、跑回1分、1次盜壘成功。

作為全球最知名棒球隊，洋基比賽吸引無數球迷為之嚮往。」 路透社
作為全球最知名棒球隊，洋基比賽吸引無數球迷為之嚮往。」 路透社

賽後談到首度為洋基出賽，他直言：「為洋基打球，是每個孩子的夢想。」他說，得知被交易到洋基時，自己的第一想法就是太棒了，「我被交易到一支正處於季後賽競爭球隊，我真的很期待在10月為洋基出賽。」

奇森姆也透露，交易新聞出來後，收到許多訊息，其中也包括巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis），「很多人都傳訊息給我，聊到為洋基打球的事，他們都想來看比賽、想來紐約。」

洋基主場。 路透社
洋基主場。 路透社

奇森姆來自巴哈馬，從小看運動賽事都是關注人氣球隊，包括NBA湖人隊、MLB洋基隊，他在2019年從響尾蛇被交易到馬林魚時，就是洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter）時任馬林魚總裁、股東時啟動的交易，在他被交易到洋基後，網友也翻出他過往受訪談到與基特的緣分、帶有洋蔥的故事。

當時奇森姆提到，「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）一直都是自己心中排名第一的偶像，他曾在曼巴學院見過本人，但就在兩天後，布萊恩所搭乘的直升機失事罹難，「隔天，我哭著打了電話給基特，我告訴他，我的偶像走了，你可以當我的偶像嗎？從那一天開始，他對待我就像是他的孩子。」

大聯盟名門洋基。 美聯社
大聯盟名門洋基。 美聯社

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基特 洋基 馬林魚

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