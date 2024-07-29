MLB／紅人克魯茲3安4盗卻跑回0分 與一朗齊名1哀傷紀錄

紅人隊今天有先發投手格林（Hunter Greene）7局無失分好投，以及克魯茲（Elly De La Cruz）3安、4盗的超狂演出，但搭配結局來看更顯不可思議，紅人以1：2輸給光芒隊，讓兩人的精彩表現都做白工。

格林先發7局僅被敲2安打、無失分，而紅人隊友給予1分火力支援，2局上溫恩（Austin Wynns）在一、二壘有人時打穿中間防線攻下1分，上三壘的艾斯皮諾（Santiago Espinal）趁一、二壘之間夾殺之際挑戰本壘失敗，而紅人此後再也沒有分數進帳，包括6局上克魯茲在本壘出局。

Elly De La Cruz has his second career 4-steal game 🏃‍♂️ pic.twitter.com/zKYKLlySjg — MLB (@MLB) 2024年7月28日

格林帶著1：0領先退場，F.克魯茲（Fernando Cruz）接手第8局馬上出事，滿壘時先因不死三振掉分，再投出保送繼續送分，光芒兵不血刃逆轉戰局。

克魯茲包辦球隊半數安打還腳踩風火輪滿場飛奔，但全場不曾踩回本壘，2000年起單場3安、4盗以上但未跑回任何分數，這僅是第4次出現，前3次分別是2007年6月29日洛夫頓（Kenny Lofton）、2012年9月19日鈴木一朗、2019年9月24日巴蒂（Jon Berti），其中洛夫頓、鈴木一朗都是4安、4盗。

光芒此役為牛棚車輪戰，6人聯手把關封鎖紅人，讓格林好投結局問天，但他說可以體諒，「牛棚車輪戰本來就是最不好攻擊的比賽之一，因為每局都要面對不同投手，所以我也一直告訴自己，一定要守住比分。」