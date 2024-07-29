快訊

與選舉團隊鬧翻！被控未給加班費、勞健保 于美人親上火線回應

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／紅人克魯茲3安4盗卻跑回0分 與一朗齊名1哀傷紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克魯茲3安、4盗超狂演出，卻是做白工。 法新社
克魯茲3安、4盗超狂演出，卻是做白工。 法新社

紅人隊今天有先發投手格林（Hunter Greene）7局無失分好投，以及克魯茲（Elly De La Cruz）3安、4盗的超狂演出，但搭配結局來看更顯不可思議，紅人以1：2輸給光芒隊，讓兩人的精彩表現都做白工。

格林先發7局僅被敲2安打、無失分，而紅人隊友給予1分火力支援，2局上溫恩（Austin Wynns）在一、二壘有人時打穿中間防線攻下1分，上三壘的艾斯皮諾（Santiago Espinal）趁一、二壘之間夾殺之際挑戰本壘失敗，而紅人此後再也沒有分數進帳，包括6局上克魯茲在本壘出局。

格林帶著1：0領先退場，F.克魯茲（Fernando Cruz）接手第8局馬上出事，滿壘時先因不死三振掉分，再投出保送繼續送分，光芒兵不血刃逆轉戰局。

克魯茲包辦球隊半數安打還腳踩風火輪滿場飛奔，但全場不曾踩回本壘，2000年起單場3安、4盗以上但未跑回任何分數，這僅是第4次出現，前3次分別是2007年6月29日洛夫頓（Kenny Lofton）、2012年9月19日鈴木一朗、2019年9月24日巴蒂（Jon Berti），其中洛夫頓、鈴木一朗都是4安、4盗。

光芒此役為牛棚車輪戰，6人聯手把關封鎖紅人，讓格林好投結局問天，但他說可以體諒，「牛棚車輪戰本來就是最不好攻擊的比賽之一，因為每局都要面對不同投手，所以我也一直告訴自己，一定要守住比分。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ 詹皇柯瑞迎美國隊首戰 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

克魯茲 格林 紅人

延伸閱讀

NBA／傳阻擋馬卡南加入 格林：這對勇士未來是糟糕交易

中職／克魯茲攻略第4隊版圖 「沒有比選手進步更開心的事」

中職／7項數據6隊最慘淪為貧打龍 葉總談「打教海」的必要性

中職／前中華隊熟悉面孔來了 克魯茲接手龍隊打擊教練

相關新聞

MLB／大谷單季27盗刷新高 道奇教頭：好喜歡看他跑喔！

道奇隊3連戰前兩戰面對太空人隊都輸得慘淡，今天靠菜鳥萊恩（River Ryan）挺身，先發5.2局失1分、賞出8次三振，...

MLB／紅人克魯茲3安4盗卻跑回0分 與一朗齊名1哀傷紀錄

紅人隊今天有先發投手格林（Hunter Greene）7局無失分好投，以及克魯茲（Elly De La Cruz）3安、...

MLB／鈴木誠也49轟超越城島健司 日本旅美右打者之冠

今天不只有大谷翔平打出超暴力的第32轟，在芝加哥小熊9比4擊敗皇家的比賽中，日籍好手鈴木誠也敲出本季第15號全壘打，這是一支兩分砲，飛行距離達420英呎，擊球初速每小時104.9英哩。 征戰大聯

MLB／今永昇太5.2局失3分好投 聯手鈴木誠也兩分砲助小熊退皇家

小熊今天對上皇家，由日籍左投今永昇太掛帥先發，繳出5.2局失3分好投成績，同胞鈴木誠也再用兩分砲送上火力支援，終場小熊以9：4擊敗皇家，在系列賽首戰被橫掃後奪回1勝。 1局上鈴木誠也先轟出一發偏

MLB／第37轟出爐！「法官」超狂6度上壘寫生涯紀錄 助隊扳平基襪大戰

「基襪大戰」持續打響，吞下系列戰首敗後洋基今天討回顏面。「法官」賈吉（Aaron Judge）炸出本季第37轟，強打索托（Juan Soto）也貢獻2分砲，上演「背靠背」開轟，幫助球隊11：8氣走紅襪

MLB／近3轟演繹更遠更高更強 大谷翔平：增加失打開轟率

大谷翔平的本季第30轟是473呎特大號全壘打，第31轟是擊球仰角46度超高射炮，今天誕生的第32轟，擊球初速118.7哩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。