MLB／鈴木誠也49轟超越城島健司 日本旅美右打者之冠
今天不只有大谷翔平打出超暴力的第32轟，在芝加哥小熊9比4擊敗皇家的比賽中，日籍好手鈴木誠也敲出本季第15號全壘打，這是一支兩分砲，飛行距離達420英呎，擊球初速每小時104.9英哩。
征戰大聯盟第3年，加上這一發全壘打，鈴木誠也已經累積49轟，超越前輩城島健司，排名大谷翔平、松井秀喜、鈴木一朗之後，日本球員在大聯盟全壘打數的第4多，也是右打者最多轟紀錄。
城島健司在2006到2009年期間4個賽季累積1609個打數，鈴木誠也則是不到3個賽季累積1215個打數，全壘打產出效率更勝一籌。
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