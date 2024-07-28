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MLB／鈴木誠也49轟超越城島健司 日本旅美右打者之冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木誠也直逼上季20轟紀錄。 路透社
鈴木誠也直逼上季20轟紀錄。 路透社

今天不只有大谷翔平打出超暴力的第32轟，在芝加哥小熊9比4擊敗皇家的比賽中，日籍好手鈴木誠也敲出本季第15號全壘打，這是一支兩分砲，飛行距離達420英呎，擊球初速每小時104.9英哩。

征戰大聯盟第3年，加上這一發全壘打，鈴木誠也已經累積49轟，超越前輩城島健司，排名大谷翔平、松井秀喜、鈴木一朗之後，日本球員在大聯盟全壘打數的第4多，也是右打者最多轟紀錄。

城島健司在2006到2009年期間4個賽季累積1609個打數，鈴木誠也則是不到3個賽季累積1215個打數，全壘打產出效率更勝一籌。

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