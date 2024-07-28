MLB／今永昇太5.2局失3分好投 聯手鈴木誠也兩分砲助小熊退皇家
小熊今天對上皇家，由日籍左投今永昇太掛帥先發，繳出5.2局失3分好投成績，同胞鈴木誠也再用兩分砲送上火力支援，終場小熊以9：4擊敗皇家，在系列賽首戰被橫掃後奪回1勝。
1局上鈴木誠也先轟出一發偏向中、左外野的兩分砲，替小熊奪得開門紅，緊接著下半局今永昇太連續解決3名打者，上演投球壓制。不過第2局沒能守住，被瑞佛洛（Hunter Renfroe）敲出陽春砲。
雖然挨轟，但第2局後3個局數今永昇太狀態回穩，並未失分。直到第6局遭遇亂流，最終主投5.2局退場，而接替上場的牛棚沒能成功止血，被皇家單局灌進3分逆轉比數，3：4小熊落後1分。
好在7局上小熊打線給出回應，威斯頓（Patrick Wisdom）掃出滿貫砲要回領先，9局上小熊再得2分保險分，終場以9：4成功要回系列賽1勝。
本場比賽今永昇太主投5.2局用了87球，包括1支全壘打在內被敲6安，送出3K。今永昇太7月登板4場，合計投24.2局，飆出27K，單月防禦率低至2.55。
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