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MLB／第37轟出爐！「法官」超狂6度上壘寫生涯紀錄 助隊扳平基襪大戰
「基襪大戰」持續打響，吞下系列戰首敗後洋基今天討回顏面。「法官」賈吉（Aaron Judge）炸出本季第37轟，強打索托（Juan Soto）也貢獻2分砲，上演「背靠背」開轟，幫助球隊11：8氣走紅襪。
洋基兩管重砲在開局就熱機完畢，1局上索托先是敲出中、右外野兩分全壘打，接著賈吉不落人後，用1發陽春砲給予火力支援，本季第37轟進帳。此外，這是洋基本季第5次「背靠背」開轟，索托和賈吉第3次。
不過紅襪靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）雙響砲和吉田正尚的雙安，將比賽拖入延長。10局上，面對1人出局滿壘的情形，威爾斯（Austin Wells）選擇使用高飛犧牲打，成功拿下1分，接著「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）貢獻2分打點二壘安打，單局強勢灌進3分，終場11：8洋基成功在延長賽擊敗紅襪，實現復仇戲碼。
明星賽後洋基狀況不佳，靠著賈吉勉強支撐，而他也不負眾望，今天不僅炸出本季第37轟，4打數全部都有安打，再加上兩次保送，單場上壘6次創下生涯紀錄。
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