MLB／近3轟演繹更遠更高更強 大谷：增加失打開轟率

大谷翔平的本季第30轟是473呎特大號全壘打，第31轟是擊球仰角46度超高射炮，今天誕生的第32轟，擊球初速118.7哩平本季個人最暴力轟，各種更高、更遠、更強的全壘打為比賽增添趣味，大谷也認同，這項數據存在意義，當你的擊球夠強勁，即便失打也有可能成為全壘打。

大谷今天3打數敲出2安打，另有2次保送、1次盜壘，1支陽春砲和1支一壘打各貢獻1分打點，但好表現救不了道奇，5：0的領先失守，最終遭到太空人以7：6逆轉帶走勝利，布萊格曼（Alex Bregman）以再見陽春砲重擊道奇。

此役面對太空人先發投手布蘭柯（Ronel Blanco），大谷3局上作為首位打者敲出一發陽春砲，他的本季第32轟擊球初速118.7哩、飛行距離443呎，直接打到二層看台最後方，大聯盟官方X驚呼：「大谷翔平德州尺寸的全壘打！」

大谷賽後談到這一轟也覺得滿意，「不管是擊球距離、感覺、角度，都是最棒的一次，包括今天的跑壘也是，都能證明目前的狀態絕佳。」

大谷近3轟都相當有話題，第30轟飛越道奇球場之外，第31轟是擊球仰角46度、飛行高度最高時達到181呎（約55.2公尺）的高射砲，第32轟則是以擊球初速118.7哩平個人本季最暴力轟；至於本季最速擊球，則是出現在4月28日的一壘打擊球初速119.2哩。

賽後被問到近3轟都以各項誇張的數據震驚球迷，為職棒比賽帶來醍醐味，大谷也認為這是好事，「當你的擊球距離、速度夠快，也增加了失打時成為全壘打的機率，像前幾天就有打高的球成為全壘打。」