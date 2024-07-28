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MLB／千賀滉大復出1場就宣告本季恐報銷 逃脫條件難度變超高
大都會隊日籍投手千賀滉大歸隊才投了一場比賽，確定再回到傷兵名單，總教練曼多薩（Carlos Mendoza）今天證實他的左小腿拉傷程度嚴重，今年例行賽幾乎確定報銷，球隊現在只能懷抱若打進季後賽，他還有趕上賽季的可能性。
千賀今年流年不利，從春訓開始右肩、右臂陸續出現不適，昨天復出首戰面對勇士隊先發5.1局失2分，狂飆9次三振，第6局讓萊里（Austin Riley）擊出一壘方向小飛球，他在下丘時左小腿明顯出現不適，跳了兩步後倒在地上，左手緊抓左小腿、面露不適，隨後被換下場，以73球結束此役任務。
千賀診斷結果出爐，曼多薩表示，「是滿嚴重的拉傷，顯然是令人難受的消息，現在很難推斷他的回歸時程，但基本上今年例行賽應該是報銷了。」
曼多薩也提到，他的傷情對球隊、對他自己都是一大打擊，但換個角度想，今年在少了千賀的情況下拚到現在，「如果今年有機會再次看到他投球，代表我們屆時處於不錯的位置，希望這能成真。」
值得注意的是，千賀與大都會的5年7500萬美元合約中帶有一項附帶條件，2023到25年球季若投400局以上，將可獲得逃脫合約的權利，但隨著本季例行賽回歸難度提高，這也成為不可能的任務；若千賀無法達到400局投球，2026、27年仍將隸屬大都會、年薪1500萬美元。
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