MLB／千賀滉大復出1場就宣告本季恐報銷 逃脫條件難度變超高

大都會隊日籍投手千賀滉大歸隊才投了一場比賽，確定再回到傷兵名單，總教練曼多薩（Carlos Mendoza）今天證實他的左小腿拉傷程度嚴重，今年例行賽幾乎確定報銷，球隊現在只能懷抱若打進季後賽，他還有趕上賽季的可能性。

千賀今年流年不利，從春訓開始右肩、右臂陸續出現不適，昨天復出首戰面對勇士隊先發5.1局失2分，狂飆9次三振，第6局讓萊里（Austin Riley）擊出一壘方向小飛球，他在下丘時左小腿明顯出現不適，跳了兩步後倒在地上，左手緊抓左小腿、面露不適，隨後被換下場，以73球結束此役任務。

#Mets starter Kodai Senga exited the game in pain as he ran to cover first.



Went down in pain and had his calf looked at, but he was able to walk off. This was Senga’s season debut. pic.twitter.com/Tygq6uS5Zi — uSTADIUM MLB (@uSTADIUMMLB) 2024年7月27日

千賀診斷結果出爐，曼多薩表示，「是滿嚴重的拉傷，顯然是令人難受的消息，現在很難推斷他的回歸時程，但基本上今年例行賽應該是報銷了。」

曼多薩也提到，他的傷情對球隊、對他自己都是一大打擊，但換個角度想，今年在少了千賀的情況下拚到現在，「如果今年有機會再次看到他投球，代表我們屆時處於不錯的位置，希望這能成真。」

值得注意的是，千賀與大都會的5年7500萬美元合約中帶有一項附帶條件，2023到25年球季若投400局以上，將可獲得逃脫合約的權利，但隨著本季例行賽回歸難度提高，這也成為不可能的任務；若千賀無法達到400局投球，2026、27年仍將隸屬大都會、年薪1500萬美元。