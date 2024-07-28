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MLB／大谷德州size全壘打變空包彈 道奇牛棚失火挨再見轟
大谷翔平本季第32轟、單場4度上壘，救不了道奇隊牛棚放火秀，最多握有5：0失守，9局下遭布萊格曼（Alex Bregman）敲出再見陽春砲，太空人隊以7：6逆轉贏球。
面對太空人先發投手布蘭柯（Ronel Blanco），大谷翔平3局上作為首位打者敲出一發陽春砲，他的本季第32轟擊球初速118.7哩、飛行距離443呎，直接打到二層看台最後方，大聯盟官方X驚呼：「大谷翔平德州尺寸的全壘打！」
大谷這一轟幫助道奇擴大為2：0領先，接著在第5局選到保送上壘，勒克斯（Gavin Lux）、赫南德茲（Teoscar Hernández）在得點圈打席先後敲安，各攻下1分，第6局大谷的安打再挹注1分打點，道奇一度握有5：0領先。
道奇由羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發5.2局，第6局兩出局後留下一、三壘有人局面退場，菲利普斯（Evan Phillips）面對4位打者都被敲安，讓太空人攻進4分大局，縮小為1分差。
道奇畢吉歐（Cavan Biggio）8局上敲陽春砲再下一城，大谷也在這局選到保送上壘，並跑出本季第26盗，追平2021年的單季個人最多盗紀錄，接下來每一次盜壘成功都是新高。
然而道奇牛棚的放火秀還沒結束，8局下被敲3安打、1四壞球、1觸身球保送，被攻下2分追平，8局下K掉亞土維（Jose Altuve）拆彈的崔能（Blake Treinen）9局續投，就被布萊格曼掃出再見全壘打。
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