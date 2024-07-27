MLB／大物新人哈里森飆11K平紀錄 費茲傑拉雙響砲助陣
巨人今天對上落磯，大物新人哈里森（Kyle Harrison）主投6.2局狂飆11K平生涯紀錄，並且只讓對手敲出1安，上演全面壓制。再加上費茲傑拉（Tyler Fitzgerald）敲出雙響砲火力支援，終場巨人11：4痛宰落磯，取得系列賽首勝。
哈里森開局就展現實力連飆兩K，接著在5局上投出3上3下。7局上面對布萊恩（Kris Bryant）時，哈里森僅用4球投出本場第11K，追平生涯單場最多K紀錄，下場後全場觀眾也給予掌聲和歡呼。
除了防守端完美壓制對手，巨人打線也火力全開，菜鳥費茲傑拉延續近期火燙手感，在4局下和6局下分別敲出兩分砲，不僅幫助球隊大比分領先，近8場比賽狂敲7支以上全壘打也讓他成為巨人隊史第1人。終場巨人11：4輕取勝利，賞給落磯系列賽首敗。
哈里森在2020年選秀被巨人在第三輪選上，2023迎來大聯盟初登板。本季他出賽18場都是先發，戰績6勝4敗，97.2局繳出90K，防禦率3.69。費茲傑拉是2019四輪秀，也是2023年登上大聯盟，他本季打擊率來到3成3，相比上季進步1成以上。雖然才剛上大聯盟，但兩人都用強力表現為球隊取得勝利。
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