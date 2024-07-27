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MLB／慘成人體發球機！菊池雄星本季22場出賽遭挨17轟

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星本季22場出賽共挨17轟，慘成「人體發球機」。 路透社
菊池雄星本季22場出賽共挨17轟，慘成「人體發球機」。 路透社

藍鳥今天主場迎戰遊騎兵，由菊池雄星掛帥先發投手，卻遭去年美聯冠軍賽MVP賈西亞（Adolis Garcia）轟出兩分砲。包含這支全壘打在內，菊池7月5場先發被敲出5轟，本季22場出賽共挨17轟，慘成「人體發球機」。

1局上，面對兩出局一、二壘有人的情況，菊池纏鬥7球後被賈西亞敲出安打，幫助球隊取得開門紅。同個半局菊池一度面對滿壘危機，但他用3球三振成功度過。下半局藍鳥7人次敲出3安外帶1次保送，將比數逆轉成3：1。

第2局菊池繳出3上3下，但第3局再遇亂流，連挨2安。兩出局情況下投出保送再度被攻佔滿壘，接著海姆（Jonah Heim）把握機會敲出追平安打，幫助遊騎兵3：3進入下半局。

4局上菊池再次投出3上3下，但5局上被賈西亞狙擊，將球打到右外野全壘打牆上緣，原先以為是界外，但最後確定是一記2分砲。挨轟後菊池找回狀態飆出三振，但還是被換下場。總計這場比賽他投4.2局，飆出5K、2保送，挨8安掉5分，退場時是敗投候選人。

雖然落後，但藍鳥靠著7局下高飛犧牲打先追平比數，接著9局下克萊門特（Ernie Clement）敲出再見安打，終場6：5實現逆轉，而菊池雖然幸運逃過敗戰，但本季22場出賽已經挨17轟，接近去年出賽32場挨27轟的生涯第二慘紀錄。

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