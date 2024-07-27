MLB／賈吉36轟出爐不敵吉田致勝安 紅襪賞洋基3連敗

今日紅襪隊在主場芬威球場迎戰世仇洋基3連戰首戰，洋基單場敲出3轟，包含「法官」賈吉（Aaron Judge）與威爾斯（Austin Wells）背靠背轟下4分，洋基牛棚卻檔不住紅襪的連續攻勢，終場紅襪便以9：7擊敗洋基，條紋軍苦吞3連敗。

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本場比賽形成打擊戰，雙方先發投手表現皆不甚穩定，紅襪先發投手貝約（Brayan Bello）5局失3分，洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）則是主投4.2局失4分，洋基帶著1分落後進入7局上半，靠著賈吉與威爾斯的背靠背開轟成功將比分反超至7：4，但下個半局紅襪立刻有所回應，大物新秀拉菲拉（Ceddanne Rafaela）征服綠色怪物，2分砲將比分追至1分差。

吉田正尚在8局下敲出關鍵超前安打。 美聯社

8局下半，洋基由霍梅斯（Clay Holmes）在一三壘有人的局面上場拆彈，沒想到卻遭到代打的阿布雷尤（Wilyer Abreu）擊出追平分二壘安打，下一棒的吉田正尚再補上中間方向2分打點安打，將比分超前至9：7。9局上半紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）成功關門，奪下本季第20次救援成功，紅襪賞給洋基近20場比賽第13敗。

Masataka Yoshida gives the @RedSox the lead in the 8th! pic.twitter.com/NBVUBOwSNz — MLB (@MLB) 2024年7月27日

賈吉靠著本季的第36轟穩居大聯盟全壘打王，但霍梅斯吞下本季第7次救援失敗，近15場出賽防禦率高達5.65。