MLB／大谷翔平3度上壘吹風 弗里曼缺陣道奇1分都打不回

道奇隊的MVP三連星打線，今天只剩下大谷翔平隻身作戰，3打數敲出2安打、3度上壘，難挽道奇以0：5遭到太空人隊完封命運。

道奇此役打線缺少一位大將，弗里曼（Freddie Freeman）原本已經隨隊到休士頓，但開賽前移出先發名單，他因3歲兒子住院，緊急飛回洛杉磯，目前還不確定將缺陣多久。

擔任開路先鋒的大谷首打席就敲二壘打，但太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）隨後連抓3個出局數解危；第2打席的過招，大谷也打得強勁，第3局兩出局時掃向左外野的平飛球，被左外野手洛普費多（Joey Loperfido）美技跳接收進手套。

大谷的第3打席在第6局獲得保送上壘，該局道奇靠1安打、2保送，僅一出局就攻占滿壘，但第3棒赫南德茲（Teoscar Hernández）遭到三振，第4棒帕赫斯（Andy Pages）揮出右外野平飛球遭到接殺，道奇中「滿壘計」。

瓦德茲以6.1局被敲4安打、無失分，狂賞10次三振收工，大谷第8局的打席面對後援投手普雷斯利（Ryan Pressly﻿），打穿中間方向形成安打，並跑出本季第25盗，但道奇的攻勢依然無力推進，再度形成殘壘。