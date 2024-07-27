快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平3度上壘吹風 弗里曼缺陣道奇1分都打不回

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3打數敲出2安打、3度上壘，難挽道奇被完封命運。 美聯社
大谷翔平3打數敲出2安打、3度上壘，難挽道奇被完封命運。 美聯社

道奇隊的MVP三連星打線，今天只剩下大谷翔平隻身作戰，3打數敲出2安打、3度上壘，難挽道奇以0：5遭到太空人隊完封命運。

道奇此役打線缺少一位大將，弗里曼（Freddie Freeman）原本已經隨隊到休士頓，但開賽前移出先發名單，他因3歲兒子住院，緊急飛回洛杉磯，目前還不確定將缺陣多久。

擔任開路先鋒的大谷首打席就敲二壘打，但太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）隨後連抓3個出局數解危；第2打席的過招，大谷也打得強勁，第3局兩出局時掃向左外野的平飛球，被左外野手洛普費多（Joey Loperfido）美技跳接收進手套。

大谷的第3打席在第6局獲得保送上壘，該局道奇靠1安打、2保送，僅一出局就攻占滿壘，但第3棒赫南德茲（Teoscar Hernández）遭到三振，第4棒帕赫斯（Andy Pages）揮出右外野平飛球遭到接殺，道奇中「滿壘計」。

瓦德茲以6.1局被敲4安打、無失分，狂賞10次三振收工，大谷第8局的打席面對後援投手普雷斯利（Ryan Pressly﻿），打穿中間方向形成安打，並跑出本季第25盗，但道奇的攻勢依然無力推進，再度形成殘壘。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平46度超高射砲嚇到教頭 2巨蛋將炸到屋頂

MLB／大谷翔平讚道奇能快速擺脫低潮 出場曲作者直呼榮幸

最愛的女運動員是誰？大谷翔平秒回「我老婆」 堅定眼神影片曝光網笑死：懂撩懂生存！

MLB／大谷翔平卸下保護殼 美媒：比從前更快樂

相關新聞

MLB／千賀滉大5.1局飆9K 但本季初登板就拉傷小腿退場

大都會隊日籍投手千賀滉大終於迎接本季首戰，面對勇士隊先發5.1局失2分、狂賞9次三振，拿下本季首勝，但可能令球隊開心不起...

MLB／影片看大谷第31轟有多扯 拋物線獨自勾勒一座山

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天面對巨人隊敲出本季第31轟，超高射砲引起驚呼，根據「Home Run Report」發布的影片...

MLB／賈吉36轟出爐不敵吉田致勝安 紅襪賞洋基3連敗

今日紅襪隊在主場芬威球場迎戰世仇洋基3連戰首戰，洋基單場敲出3轟，包含「法官」賈吉（Aaron Judge）與威爾斯（Austin Wells）背靠背轟下4分，洋基牛棚卻檔不住紅襪的連續攻勢，終場紅襪

MLB／美東龍頭金鶯連續發起交易 補強前美聯勝投王

距離MLB交易大限僅剩3天時間，今日美東龍頭金鶯隊發起2筆交易，向費城人、光芒隊換來火球男多明奎茲（Seranthony Domínguez）以及前美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin），同時補強了

MLB／大谷翔平3度上壘吹風 弗里曼缺陣道奇1分都打不回

道奇隊的MVP三連星打線，今天只剩下大谷翔平隻身作戰，3打數敲出2安打、3度上壘，難挽道奇以0：5遭到太空人隊完封命運。

MLB／主播狠批「爛透了」！藤浪晉太郎3A核爆遭大都會DFA

大都會隊今日發布球員異動，宣布將日前才剛脫離傷兵名單，來自日本的火球男藤浪晉太郎指定轉讓（DFA）。 藤浪在上個賽季自日職挑戰大聯盟，與運動家隊簽下1年325萬美金（約1.06億台幣）的合約，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。