MLB／美東龍頭金鶯連續發起交易 補強前美聯勝投王
距離MLB交易大限僅剩3天時間，今日美東龍頭金鶯隊發起2筆交易，向費城人、光芒隊換來火球男多明奎茲（Seranthony Domínguez）以及前美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin），同時補強了牛棚與先發輪值。
金鶯將曾入選明星賽的外野手海斯（Austin Hays）做為籌碼向費城人換來多明奎茲與外野手帕奇（Cristian Pache）；至於光芒的部分，金鶯則是給出了農場第10、17名潛力新秀，野手霍瓦斯（Mac Horvath）與投手包麥斯特（Jackson Baumeister）再加上外野手艾奇爾（Matthew Etzel）換來艾佛林。
多明奎茲本季防禦率4.75，但他具有季後賽經驗，季後賽出賽15場，防禦率是優異的1.15；艾佛林則是去年美聯最穩定的先發投手，豪奪16勝，防禦率3.50。
而根據MLB報導指出，金鶯可能還沒有打算停下交易腳步，由於送出了明星外野手海斯，除了讓陣中的耶斯塔德（Heston Kjerstad）與諾比（Connor Norby）增加上場機會外，不排除再探詢右打或者更多投手的可能。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言