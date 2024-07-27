MLB／美東龍頭金鶯連續發起交易 補強前美聯勝投王

多明奎茲具有優異的季後賽成績，同時本季速球均速來到97.6英里（約157公里），排在大聯盟前5%。 美聯社

距離MLB交易大限僅剩3天時間，今日美東龍頭金鶯隊發起2筆交易，向費城人、光芒隊換來火球男多明奎茲（Seranthony Domínguez）以及前美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin），同時補強了牛棚與先發輪值。

金鶯將曾入選明星賽的外野手海斯（Austin Hays）做為籌碼向費城人換來多明奎茲與外野手帕奇（Cristian Pache）；至於光芒的部分，金鶯則是給出了農場第10、17名潛力新秀，野手霍瓦斯（Mac Horvath）與投手包麥斯特（Jackson Baumeister）再加上外野手艾奇爾（Matthew Etzel）換來艾佛林。

多明奎茲本季防禦率4.75，但他具有季後賽經驗，季後賽出賽15場，防禦率是優異的1.15；艾佛林則是去年美聯最穩定的先發投手，豪奪16勝，防禦率3.50。

而根據MLB報導指出，金鶯可能還沒有打算停下交易腳步，由於送出了明星外野手海斯，除了讓陣中的耶斯塔德（Heston Kjerstad）與諾比（Connor Norby）增加上場機會外，不排除再探詢右打或者更多投手的可能。