MLB／千賀滉大5.1局飆9K 但本季初登板就拉傷小腿退場

大都會隊日籍投手千賀滉大終於迎接本季首戰，面對勇士隊先發5.1局失2分、狂賞9次三振，拿下本季首勝，但可能令球隊開心不起來，今天的退場帶來另一次傷情，第6局是因左小腿拉傷收工。

#Mets starter Kodai Senga exited the game in pain as he ran to cover first.



Went down in pain and had his calf looked at, but he was able to walk off. This was Senga’s season debut. pic.twitter.com/Tygq6uS5Zi — uSTADIUM MLB (@uSTADIUMMLB) 2024年7月27日

千賀今年從春訓就傳傷情，右肩、右臂陸續出現不適，直到今天才是他本季首場出賽，一開賽就面對克蘭尼奇（Jarred Kelenic）飆K霸氣開局，失分則是出現在2局上，被杜瓦（Adam Duvall）掃出兩分砲。

千賀滉大回歸拿下本季首勝，卻在第6局因左小腿拉傷收工。 美聯社

從第1局到第5局，千賀局局都有三振，第6局讓萊里（Austin Riley）擊出一壘方向小飛球，他在下丘時左小腿明顯出現不適，跳了兩步後倒在地上，左手緊抓左小腿、面露不適，隨後被換下場，以73球結束此役任務。

大都會終場以8：4擊敗勇士，千賀拿下本季首勝，但外界更關心他的傷情。大都會教頭曼多薩（Carlos Mendoza）表示，目前還不確定千賀的小腿扭傷程度，預計在明天進行MRI核磁共振檢查，「我認為應該和阿基里斯腱沒有關係，但還是要先觀察看看。」