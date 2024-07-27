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MLB／千賀滉大5.1局飆9K 但本季初登板就拉傷小腿退場
大都會隊日籍投手千賀滉大終於迎接本季首戰，面對勇士隊先發5.1局失2分、狂賞9次三振，拿下本季首勝，但可能令球隊開心不起來，今天的退場帶來另一次傷情，第6局是因左小腿拉傷收工。
千賀今年從春訓就傳傷情，右肩、右臂陸續出現不適，直到今天才是他本季首場出賽，一開賽就面對克蘭尼奇（Jarred Kelenic）飆K霸氣開局，失分則是出現在2局上，被杜瓦（Adam Duvall）掃出兩分砲。
從第1局到第5局，千賀局局都有三振，第6局讓萊里（Austin Riley）擊出一壘方向小飛球，他在下丘時左小腿明顯出現不適，跳了兩步後倒在地上，左手緊抓左小腿、面露不適，隨後被換下場，以73球結束此役任務。
大都會終場以8：4擊敗勇士，千賀拿下本季首勝，但外界更關心他的傷情。大都會教頭曼多薩（Carlos Mendoza）表示，目前還不確定千賀的小腿扭傷程度，預計在明天進行MRI核磁共振檢查，「我認為應該和阿基里斯腱沒有關係，但還是要先觀察看看。」
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