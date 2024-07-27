MLB／影片看大谷第31轟有多扯 拋物線獨自勾勒一座山
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天面對巨人隊敲出本季第31轟，超高射砲引起驚呼，根據「Home Run Report」發布的影片來看這球飛行軌跡，獨自勾勒出一座山，更是令人嘖嘖稱奇。
大聯盟場上昨天共出現13轟，「Home Run Report」將13轟的飛行軌跡、數據整理整合為一則影片，更顯出大谷這一轟有多神奇，飛行高度最高時達到181呎（約55.2公尺），高度與其他全壘打完全在不同領域，球迷讚嘆：「這是異次元的拋物線吧！」「這軌跡有問題吧！」
大谷這一轟擊球仰角46度，但憑藉擊球初速112.6哩仍滯空7.1秒、飛行360呎，越過右外野全壘打牆，同樣數據套用到其他球場，將在光芒純品康納球場、馬林魚龍帝霸球場打到屋頂。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天賽後也笑說，大谷感覺是拿高爾夫球的沙坑挖起桿在打，「打這種角度還能飛這麼遠，這真的不太常見，我到現在還是對他感到震驚。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言