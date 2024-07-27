快訊

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

冷泡茶、熱泡茶，哪個咖啡因比較少？喝了不怕睡不著？營養師盤點喝茶6好處

MLB／影片看大谷第31轟有多扯 拋物線獨自勾勒一座山

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷第31轟打出美麗拋物線。 法新社
大谷第31轟打出美麗拋物線。 法新社

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天面對巨人隊敲出本季第31轟，超高射砲引起驚呼，根據「Home Run Report」發布的影片來看這球飛行軌跡，獨自勾勒出一座山，更是令人嘖嘖稱奇。

大聯盟場上昨天共出現13轟，「Home Run Report」將13轟的飛行軌跡、數據整理整合為一則影片，更顯出大谷這一轟有多神奇，飛行高度最高時達到181呎（約55.2公尺），高度與其他全壘打完全在不同領域，球迷讚嘆：「這是異次元的拋物線吧！」「這軌跡有問題吧！」

大谷這一轟擊球仰角46度，但憑藉擊球初速112.6哩仍滯空7.1秒、飛行360呎，越過右外野全壘打牆，同樣數據套用到其他球場，將在光芒純品康納球場、馬林魚龍帝霸球場打到屋頂。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天賽後也笑說，大谷感覺是拿高爾夫球的沙坑挖起桿在打，「打這種角度還能飛這麼遠，這真的不太常見，我到現在還是對他感到震驚。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

道奇 高爾夫

延伸閱讀

MLB／不是道奇！光芒阿羅薩雷納交易包裹 由水手簽收

MLB／大谷翔平46度超高射砲嚇到教頭 2巨蛋將炸到屋頂

MLB／大谷日美通算250轟迎克蕭復出 道奇教頭：夢幻共演

MLB／大谷4支0本季對天敵5打席5K 道奇斷5連勝

相關新聞

MLB／影片看大谷第31轟有多扯 拋物線獨自勾勒一座山

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天面對巨人隊敲出本季第31轟，超高射砲引起驚呼，根據「Home Run Report」發布的影片...

MLB／主播狠批「爛透了」！藤浪晉太郎3A核爆遭大都會DFA

大都會隊今日發布球員異動，宣布將日前才剛脫離傷兵名單，來自日本的火球男藤浪晉太郎指定轉讓（DFA）。 藤浪在上個賽季自日職挑戰大聯盟，與運動家隊簽下1年325萬美金（約1.06億台幣）的合約，但

MiLB／陳柏毓連5場優質先發 林振瑋6局飆9K奪勝

美職小聯盟海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發7局僅失1分，已連5場繳出優質先發，同場鄭宗哲、李灝宇各敲1支安打；紅雀隊1A...

MLB／不是道奇！光芒阿羅薩雷納交易包裹 由水手簽收

光芒隊人氣外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的交易包裹確定完成，但收貨人並非呼聲最高的道奇隊，而是水手隊...

MLB／勇士詭異輸球法！ 外野手界外接球判斷瑕疵葬送勝利

大都會隊今天在主場迎戰勇士隊，進行4連戰的首場對戰，勇士右外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）在10局下發生致命的飛球判斷瑕疵，讓麥尼爾（Jeff McNeil）擊出再見安打，終場大都會以5

MLB／薛則主投6局飆9K 超車韋蘭德成三振榜第10

遊騎兵隊塞揚老將薛則（Max Scherzer）今日先發對上白襪隊，主投6局送出9次三振，賽後生涯三振數來到3400次，超越太空人隊「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）的3393次，名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。