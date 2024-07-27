MLB／主播狠批「爛透了」！藤浪晉太郎3A核爆遭大都會DFA

大都會隊今日發布球員異動，宣布將日前才剛脫離傷兵名單，來自日本的火球男藤浪晉太郎指定轉讓（DFA）。

藤浪在上個賽季自日職挑戰大聯盟，與運動家隊簽下1年325萬美金（約1.06億台幣）的合約，但表現慘澹，出賽34場，防禦率高達8.57。後續轉投金鶯隊，狀況稍有好轉，出賽30場，防禦率4.85。今年效力大都會隊，原本期待能與同樣來自日本的強投千賀滉大攜手奮戰，卻大多在小聯盟度過。

RHP Eric Orze has been recalled from Triple-A Syracuse.



RHP Shintaro Fujinami has been reinstated from the IL and designated for assignment. — New York Mets (@Mets) 2024年7月26日

今年藤浪在大都會3A投得掙扎，甚至還發生登板掉分後主播忘記關麥克風，狠批藤浪「爛透的選手」、「還是待在3A就好」，美媒也調侃他的投球表現：「以為他是左撇子」。本季他在3A累計出賽14場，防禦率是破表的10.95。