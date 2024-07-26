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MiLB／陳柏毓連5場優質先發 林振瑋6局飆9K奪勝

中央社／ 台北26日電
陳柏毓。擷圖自影片
陳柏毓。擷圖自影片

美職小聯盟海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發7局僅失1分，已連5場繳出優質先發，同場鄭宗哲、李灝宇各敲1支安打；紅雀隊1A的林振瑋也繳6局好投，飆9次三振奪下勝投。

匹茲堡海盜隊2A今天與底特律老虎隊2A交手的賽事，陳柏毓先發登板，1局下就與老虎隊台灣好手李灝宇對決，被敲出一壘安打，不過沒有掉分；2局下陳柏毓投出觸身球保送後，被敲2支安打掉1分，不過接著讓打者擊出雙殺打，再飆出三振，沒有擴大傷害。

陳柏毓在3局後回穩，到第7局有3個半局演出3上3下，解決掉李灝宇2次。總計陳柏毓先發主投7局，被敲5支安打，送出3次三振，僅失1分，已連5場登板演出優質先發，7月表現相當優異，目前防禦率3.50。不過最終海盜隊以4比5落敗，陳柏毓無緣勝投。

陳柏毓的隊友鄭宗哲今天先發擔任開路先鋒、守游擊，3局上敲出中間方向一壘安打，總計5打數敲出1支安打，目前打擊率2成25。同場老虎隊2A的李灝宇則是先發打第2棒、守二壘，從陳柏毓手中敲出1支安打，另外選到1次保送，本季目前打擊率2成92。

此外，聖路易紅雀隊1A的林振瑋今天先發出賽，對上紐約大都會1A，前5局有4個半局演出3上3下，直到第6局才掉分。林振瑋主投6局僅被敲1支安打，沒有出現四壞球保送，飆出9次三振，僅失1分演出優質先發，最快球速飆到98.8英里（約159公里），紅雀1A以5比1輕取大都會1A拿下本季第6勝，目前出賽16場、防禦率3.51。

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海盜 陳柏毓

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