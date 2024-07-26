MLB／不是道奇！光芒阿羅薩雷納交易包裹 由水手簽收

光芒隊人氣外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的交易包裹確定完成，但收貨人並非呼聲最高的道奇隊，而是水手隊，送出3名選手與光芒達成這筆交易。

水手已經正式公布消息，收下這位全明星外野手，送出自家農場排名第12的外野手史密斯（Aidan Smith）、第22的投手霍金斯（Brody Hopkins），以及一名稍後指名選手。

阿羅薩雷納為2021年美聯新人王，在那之前於2020年就抱回美聯冠軍賽MVP，本季打擊成績陷入低潮，打擊率只剩2成11，但若只看6月以後的成績，繳出打擊率2成90、上壘率4成02、長打率5成17，整體攻擊指數0.920，讓球團相信他已經谷底反彈。

阿羅薩雷納為光芒人氣球星，主場純品康納球場周五賽事還有專屬兩區設計為「Randy Land」為他的專屬應援區。他本季年薪810萬美元，過往資歷、大賽特質，以及要到2026年後才會成為自由球員，讓他成為交易市場上的熱門標的物，道奇一直都是呼聲最高的球隊，但最終由水手得標。